Eleições do Benfica

Martim Mayer: "Quando não há vitórias, tem de haver mudança"

25 out, 2025 - 15:30 • Inês Braga Sampaio

Candidato da Lista B quer Benfica "muito unido", após as eleições, quer o recorde mundial de afluência às urnas e acredita que estará na segunda volta.

Martim Mayer entende que é hora de mudança no Benfica e espera que seja operada nas eleições deste sábado.

"Quando não há vitórias, tem de haver mudança. É preciso sangue novo, é preciso Benfica no sangue, é preciso alguém que dirija o clube de outra forma, rumo à vitória", afirma, em entrevista aos jornalistas, após votar.

O candidato da Lista B enaltece a afluência às urnas, que já bateu o recorde do clube, e considera que "seria interessantíssimo" bater o recorde mundial do Barcelona, de 57.088 eleitores.

"Pode ser sinal de mudança. Entendo que há pessoas que não se revêem no Benfica há muito tempo, porque o Benfica perdeu uma série de valores que pretendo trazer de volta. (...) Somos muito mais que um clube português, somos um clube do mundo. Apelo a que os sócios continuem a votar, para batermos o recorde e darmos uma lição de Democracia", realça, antes de admitir que é improvável que as eleições fiquem resolvidas este sábado: "Penso que o mais provável é haver uma segunda volta e penso estar lá."

Mayer queixa-se de "pouca justiça mediática", por entender que recebeu menos atenção que outros candidatos. Ainda assim, acredita que o seu avô, o antigo presidente do Benfica Duarte Borges Coutinho, "estaria orgulhoso".

"O meu avô estaria orgulhoso. A minha proposta é feita com muito amor, muita paixão", confessa, garantindo também que está pronto para operar a mudança que quer ver no clube: "Andries Jonker é uma peça muito importante. O Benfica vive, mais do que tudo, do futebol, mas há muito mais do que isso. Há uma estrutura pronta para trabalhar todas as secções do clube. Tenho essa competência e, com toda a decência, é isso que vamos fazer."

O mais importante, contudo, realça, é que "o que tem de sair destas eleições é um Benfica muito unido".

"Temos todos de fazer a nossa parte. Eu estou a fazer a minha", remata.

