​Noronha Lopes: "O meu voto é de mudança tranquila"

João Noronha Lopes recusa fazer campanha no dia de eleições do Benfica, mas destaca que um voto em si é um voto na "mudança tranquila".

"O meu voto é de mudança, mas uma mudança feita com tranquilidade e confiança, com pessoas que os sócios conhecem, que têm currículos profissionais e querem dedicar-se a ajudar o clube. Uma mudança tranquila", afirma, este sábado, em declarações aos jornalistas, antes de ir votar.

Neste "dia de grande benfiquismo", o líder da Lista F destaca os "milhares de pessoas a votar em todos os cantos do país e no estrangeiro": "Estamos a mostrar por que é que somos o maior clube do mundo."

"A decisão será dos sócios, sinto um grande desejo de mudança. Agora a decisão está nas mãos dos sócios, eles são soberanos. Somos o maior clube democrático do mundo", enaltece.

Sobre se as eleições irão a segunda volta, Noronha Lopes volta a "fintar" a pergunta, frisando apenas que "esta enorme adesão é um sinal da grandeza do Benfica".

"Temos de estar orgulhosos deste clube que nos deu tanto e continua a dar. Vamos com certeza bater o recorde de votação de todos os clubes do mundo. Tenho uma grande confiança no voto dos benfiquistas", remata o candidato.