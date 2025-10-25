Rui Costa "feliz" em dia "muito importante para a vida" do Benfica

25 out, 2025 - 09:45 • João Filipe Cruz , João Malheiro
Rui Costa refere que está "feliz" com o dia eleitoral que decorre este sábado, para decidir o novo presidente do SL Benfica.
Aos jornalistas, enquanto se encontrava na fila para ir votar, no Estádio da Luz, o atual líder encarnado refere que se trata de "um dia muito importante" e "bonito" para a vida do clube.
O dirigente fez um apelo aos sócios para que "corra tudo bem, pela democracia".
Questionado sobre se alterava algo da campanha eleitoral, Rui Costa diz que fez o que considerava necessário. "Tentei ser igual a mim próprio, agora é esperar pela reação dos sócios", acrescentou.
E quanto à hipótese dos resultados deste sábado ditarem uma eventual segunda volta, o atual presidente do Benfica não quis deixar prognósticos: "Os sócios vão ditar se é hoje ou se não é hoje".
Os sócios do SL Benfica votam este sábado para decidir o novo líder do clube, entre seis candidatos.
As urnas abriram pouco depois das 08h30 e encerram às 22h00. A equipa principal de futebol do Benfica joga, precisamente, este sábado, contra o Arouca, pelas 20h30, no Estádio da Luz.