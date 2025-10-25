Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Eleições Benfica

Rui Costa "feliz" em dia "muito importante para a vida" do Benfica

25 out, 2025 - 09:45 • João Filipe Cruz , João Malheiro

Atual presidente e recandidato fez um apelo aos sócios para que "corra tudo bem, pela democracia".

A+ / A-

Rui Costa refere que está "feliz" com o dia eleitoral que decorre este sábado, para decidir o novo presidente do SL Benfica.

Aos jornalistas, enquanto se encontrava na fila para ir votar, no Estádio da Luz, o atual líder encarnado refere que se trata de "um dia muito importante" e "bonito" para a vida do clube.

O dirigente fez um apelo aos sócios para que "corra tudo bem, pela democracia".

Questionado sobre se alterava algo da campanha eleitoral, Rui Costa diz que fez o que considerava necessário. "Tentei ser igual a mim próprio, agora é esperar pela reação dos sócios", acrescentou.

E quanto à hipótese dos resultados deste sábado ditarem uma eventual segunda volta, o atual presidente do Benfica não quis deixar prognósticos: "Os sócios vão ditar se é hoje ou se não é hoje".

Os sócios do SL Benfica votam este sábado para decidir o novo líder do clube, entre seis candidatos.

As urnas abriram pouco depois das 08h30 e encerram às 22h00. A equipa principal de futebol do Benfica joga, precisamente, este sábado, contra o Arouca, pelas 20h30, no Estádio da Luz.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 24 out, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios sociais?

Quem mais beneficia do OE? O que vai mudar nos apoios (...)