Benfica

Eleições do Benfica: Rui Costa e Noronha Lopes em debate a 6 de novembro

27 out, 2025 - 21:11 • Diogo Camilo

BTV terá ainda uma entrevista individual a cada um dos candidatos, tal como tempos de antena e espaços dedicados a cada um no jornal do clube. Segunda volta acontece a 8 de novembro.

Depois de uma primeira volta das eleições do Benfica em que Rui Costa terminou com 42,1% dos votos e Noronha Lopes 30,3%, os dois candidatos vão encontrar-se em debate a 6 de novembro, dois dias antes da segunda volta decisiva.

A campanha para o ato eleitoral arranca esta terça-feira e a BTV anunciou um novo frente a frente no canal do clube antes da segunda volta de 8 de novembro.

Além do debate, cada um dos candidatos será entrevistado individualmente pela BTV, com o regulamento eleitoral a prever tempos de antena e espaço no jornal do clube.

Na primeira volta das eleições, Rui Costa foi o mais votado, com 42,13% dos votos, contra 30,26% de João Noronha Lopes, vencendo 94 das 108 secções de voto.

Luís Filipe Vieira foi o terceiro mais votado, com 13,86%, mas fica de fora da segunda volta, tal como João Diogo Manteigas, que obteve 11,48% dos votos.

