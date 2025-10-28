Ouvir
Eleições do Benfica

Benfica denuncia recolha ilegal de dados, lista de Noronha Lopes nega "qualquer ilegalidade"

28 out, 2025 - 22:00 • Inês Braga Sampaio

Em causa suposta "recolha de dados pessoais como nome, apelido, número de sócio, onde votou e o número de votos no momento da votação", assim como "mensagens de telemóvel e emails a apelar ao voto numa lista em concreto".

O Benfica informa, esta terça-feira, que participou à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) várias denúncias de recolha ilegal de dados enviadas por sócios, na sequência do ato eleitoral do passado sábado.

"Foi reportada pelos sócios a recolha de dados pessoais como nome, apelido, número de sócio, onde votou e o número de votos no momento da votação", pode ler-se em comunicado no site oficial dos encarnados.

Sem mencionar o candidato, o Benfica também visa a lista de João Noronha Lopes: "Foi igualmente público que vários sócios receberam mensagens de telemóvel e emails a apelar ao voto numa lista em concreto."

"Todos estes factos e denúncias foram reportados pelo Sport Lisboa e Benfica à entidade competente, a CNPD, a quem caberá agora analisar e agir em conformidade", conclui a nota oficial do clube.

Candidatura "nega veementemente"

A candidatura de Noronha Lopes, "Benfica Acima de Tudo", já reagiu.

Revela que tomou conhecimento da queixa do Benfica à CNPD pela comunicação social e informa que "desconhece o teor dessa participação".

"A candidatura nega veementemente ter cometido qualquer ilegalidade e colaborará com a CNPD no que lhe for solicitado", lê-se, em comunicado.

A segunda volta das eleições do Benfica está marcada para o sábado do dia 8 de novembro. Noronha Lopes e o atual presidente, Rui Costa, são os candidatos.

