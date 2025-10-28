Cristovão Carvalho ainda não tem preferência para a segunda volta do Benfica

28 out, 2025 - 18:16 • Rui Viegas , Luís Aresta , Inês Braga Sampaio
Cristóvão Carvalho não toma, por agora, uma posição para a segunda volta das eleições do Benfica, entre Rui Costa e João Noronha Lopes.
O candidato que no passado sábado obteve um resultado residual de três mil votos, respeitantes a 148 eleitores, declinou gravar para a Renascença, mas esclareceu que, nesta altura, não apoia nenhum dos dois "finalistas".
Já esta terça-feira, em declarações a Bola Branca, Martim Mayer, que recebeu a confiança de 1.480 votantes, manteve-se "independente".
Ainda assim, admitiu que os sócios parecem inclinados para mudar na continuidade — ou seja, manter a confiança em Rui Costa, exigindo porém uma liderança diferente ao antigo internacional português.
A segunda volta das eleições do Benfica está marcada para 8 de novembro, um sábado. Os sócios irão escolher entre Rui Costa e João Noronha Lopes.