Eleições do Benfica

Cristovão Carvalho ainda não tem preferência para a segunda volta do Benfica

28 out, 2025 - 18:16 • Rui Viegas , Luís Aresta , Inês Braga Sampaio

Candidato esclarece à Renascença que, para já, não apoia Rui Costa nem João Noronha Lopes, os dois nomes que vão a votos a 8 de novembro.

A+ / A-

Cristóvão Carvalho não toma, por agora, uma posição para a segunda volta das eleições do Benfica, entre Rui Costa e João Noronha Lopes.

O candidato que no passado sábado obteve um resultado residual de três mil votos, respeitantes a 148 eleitores, declinou gravar para a Renascença, mas esclareceu que, nesta altura, não apoia nenhum dos dois "finalistas".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Já esta terça-feira, em declarações a Bola Branca, Martim Mayer, que recebeu a confiança de 1.480 votantes, manteve-se "independente".

Ainda assim, admitiu que os sócios parecem inclinados para mudar na continuidade — ou seja, manter a confiança em Rui Costa, exigindo porém uma liderança diferente ao antigo internacional português.

A segunda volta das eleições do Benfica está marcada para 8 de novembro, um sábado. Os sócios irão escolher entre Rui Costa e João Noronha Lopes.

