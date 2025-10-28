José Mourinho: "A Taça da Liga não é para brincar, é para jogar"

José Mourinho, treinador do Benfica, quer vencer a Taça da Liga pela primeira vez na carreira, mas desconfia do mau momento do Tondela no campeonato.

Em conferência de imprensa, o técnico garante que as águias estão na competição "para jogar e não para brincar", garantindo que está habituado a calendários congestionados e com muitas competições.

Mourinho vai estrear-se na prova, "a única que não venceu em Portugal", criada apenas depois da sua saída do FC Porto. O treinador do Benfica elogia ainda a vitalidade de Otamendi, que deverá ser titular, e não prevê muitas alterações na equipa contra os beirões.

O Benfica-Tondela, para os quartos de final da Taça da Liga, joga-se às 20h45 desta quarta-feira.

Tondela em má forma: "Taça é taça. São competições de cariz diferente, não estão numa posição fácil na tabela, mas normalmente as equipas promovidas precisam de algum tempo para se adaptarem. Não queremos facilitar, queremos ir à final four."

Otamendi: "Uma coisa é a idade real, outra é a que vemos em campo, todos os dias. Há jovens de 20 anos que são velhos. Há velhos, espero que não se ofendam, que são jovens jogadores e o Nico é um desses. Disse-lhe que temos agora deslocações a Guimarães e Leverkusen, ele disse que temos o jogo com o Tondela. É um jogador importante, vai jogar."

Pondera rodar muito a equipa? "Poucas. Não mudo onze, dez, nove, oito ou sete, mas mudo alguma coisa".

Eleições mexeram com a equipa? "Acho que as eleições já se sentem há muito tempo. Antes de chegar, já se sentia. E intensificou-se depois. Os jogadores foram-se habituando, isolados de alguns contextos que podiam prejudicar. Eu acho que não prejudicou e não acho que exista uma relação entre resultados negativos e o período eleitoral."

Mercado de janeiro: "Um ou dois jogadores chave para limitações. Pode ser o suficiente para dar um cariz totalmente diferente, mas não pedi jogadores a ninguém e ninguém me disse que iria dar jogadores. Falo sobre a minha visão, nada mais do que isso. Se no mercado de janeiro a direção puder ajudar, será ótimo, mas o perfil do que quero já vou esconder um pouco."

Taça da Liga: "Estou habituado a jogar muitos jogos, em Inglaterra tinha Taça da Liga, nunca vou contra competições. Falando por mim, de forma egoísta, é a única competição que ainda não venci em Portugal, pode ser que consiga. Temos de respeitar as competições ao máximo, mesmo em particulares, o Benfica não pode fazer borrada. A Taça da Liga não é para brincar, é para jogar."

Mais sobre as eleições: "Nem o Rui Costa nem o Mário Branco tocaram no tema. Sensibilizaram-me para um contrato que tivesse em conta as eleições, com uma hipótetiva direção que poderia que eu não fosse o treinador. Aceitei essa situação ética. Em condições normais, nunca aceitaria este toque contratual, mas aceitei tendo em conta as eleições."