Manu Silva já treina com o Benfica, oito meses depois da grave lesão

O médio Manu Silva já treina integrado com o plantel do Benfica, oito meses depois da grave lesão que o tem afastado dos relvados.

O jogador de 24 anos trocou o Vitória de Guimarães pelas águias em janeiro por 12 milhões de euros, mas lesionou-se à terceira partida com a camisola encarnada.

Na receção ao Moreirense, a 8 de fevereiro, Manu soffreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que obrigou a uma longa paragem.

Na véspera do jogo com o Tondela para os quartos de final da Taça da Liga, Manu já foi visto a trabalhar com a equipa numa reintegração. José Mourinho já tinha adiantado, antes do jogo com o Newcastle, que "no final de novembro terá condições para jogar."