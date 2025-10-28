Ouvir
Manu Silva já treina com o Benfica, oito meses depois da grave lesão

28 out, 2025 - 11:52 • Eduardo Soares da Silva

Médio está fora das opções desde fevereiro, quando se lesionou poucas semanas depois de ter assinado pelo Benfica.

O médio Manu Silva já treina integrado com o plantel do Benfica, oito meses depois da grave lesão que o tem afastado dos relvados.

O jogador de 24 anos trocou o Vitória de Guimarães pelas águias em janeiro por 12 milhões de euros, mas lesionou-se à terceira partida com a camisola encarnada.

Na receção ao Moreirense, a 8 de fevereiro, Manu soffreu uma rotura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que obrigou a uma longa paragem.

Na véspera do jogo com o Tondela para os quartos de final da Taça da Liga, Manu já foi visto a trabalhar com a equipa numa reintegração. José Mourinho já tinha adiantado, antes do jogo com o Newcastle, que "no final de novembro terá condições para jogar."

De fora, por lesão, continuam Alexander Bah, Amar Dedic e Nuno Félix. Já o treinador dispensou também Leandro Santos, Diogo Prioste, Gonçalo Oliveira e Ivan Lima para treinarem com a equipa B, que recebe o Paços de Ferreira na quinta-feira para a II Liga.

O Benfica-Tondela, para os quartos de final da Taça da Liga, joga-se esta quarta-feira, às 20h45.

