"Os sócios do Benfica acreditam em continuidade com mudança": Martim Mayer, as eleições e a bicada a Manteigas

28 out, 2025 - 12:40 • João Fonseca , Hugo Tavares da Silva
Martim Mayer, o candidato da Lista B aos órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, entende que os sócios quiseram dar uma mensagem a Rui Costa, o presidente e um dos protagonistas da segunda volta, contra Noronha Lopes, agendada para 8 de novembro.
“O que me parece, mais do que tudo, é que os sócios acreditam numa continuidade com mudança”, explica em declarações a Bola Branca, no seguimento dos 42% de Rui Costa, contra 30% de Noronha Lopes, uma contenda que seria 38,3% vs. 31,6% se cada sócio tivesse direito a um voto (veja as contas e entenda a antiguidade na Luz).
“Ou seja, revalidam que o Benfica que querem é o Benfica liderado pelo Rui Costa e isso foi expresso nestas eleições que bateram todos os recordes”, nota, sublinhando a afluência às urnas, que foi recordista mundial. Foram 85.710 os sócios votantes.
“Embora haja, obviamente, uma clara vantagem de Rui Costa, não entendo que as eleições estejam decididas. Acho que qualquer um pode ganhar”, apela à cautela.
Sobre o seu posicionamento, depois de ter recebido 37.071 votos (num universo de 1.767.676), oriundos da cruzinha de 1.480 votantes, Martim Mayer entende que deve ser neutral. “Vou manter-me independente, essa é a minha posição. Acho que cada uma das pessoas que votaram na minha lista deverá pensar individualmente e decidir sozinho a direção do seu voto.”
Afinal, nem Rui Costa, nem Noronha Lopes, o entusiasmam especialmente. “Não me revejo particularmente em nenhum destes dois candidatos que passaram à segunda volta e portanto, se tivesse uma profunda convicção de que um ou outro seria o melhor para o Benfica, eu assumiria isso.”
E, mandando uma bicada a João Diogo Manteigas que, apesar das críticas, revelou que vai votar em Noronha Lopes no dia 8 de novembro, confessa o que considera ser inexplicável.
“O que eu não compreendo é que alguém diga que vai decidir num determinado sentido e, simultaneamente, diga que não tem convicção de que seja o melhor para o Benfica. Acho isso abaixo da crítica.”
O candidato da Lista B, neto de Borges Coutinho, reconhece que o Benfica “tem estado e continua muito partido”, por isso, a partir de 9 de novembro, “terá forçosamente de promover a união do clube”.
E promete: “Pretendo contribuir para isso. Acho que todos os benfiquistas deverão querer isso, porque unidos somos mais fortes e precisamos de ser fortes”. Afinal, apesar do resultado “abaixo das expectativas” do próprio, Mayer sente que tem “essa responsabilidade e essa obrigação” de manter-se “vivo na vida do clube”.