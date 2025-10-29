Ouvir
Benfica candidata dia eleitoral ao Guiness

29 out, 2025 - 20:52

Encarnados querem registar o recorde mundial de votantes num clube de futebol, mas apontam já para um número superior na segunda volta.

A+ / A-

A primeira volta das eleições do Benfica entrou para a história do futebol mundial e está a caminho do Guiness.

Segundo o clube da Luz, foi aberto o procedimento para a entrada do número de votantes no livro dos recordes.

Votaram 86 297 sócios, número que baixa para os 85 710 comunicado, descontados os nulos e brancos.

Este número supera os 58 808 votantes nas eleições do Barcelona em 2010.

O clube acrescenta o objetivo de chegar aos 100 mil sócios na segunda volta, marcada para 8 de novembro.

Rui Costa e Noronha Lopes são os dois candidatos.

