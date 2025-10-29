José Mourinho. “Mereciam que tivéssemos jogado melhor"

O treinador do Benfica, José Mourinho, ficou satisfeito com a vitória (3-0) contra o Tondela, mas não gostou da primeira parte.

A partida

"Missão cumprida e eu diria com tranquilidade a mais porque durante muito tempo jogou-se com pouca ambição, pouco ritmo. Estava a sentir que tinha falhando na tentativa de apertar com eles para que o jogo fosse jogado como quero sempre. Falhei. Na primeira parte não gostei. Na segunda parte, seria um golo muito bonito depois daqueles cinco minutos com a espera a ajudar a voltar a pôr a temperatura do jogo demasiado fria. Quando senti que podia encaminhar para uma zona de perigo, meti pesos pesados e a sensação que ficou é que, se tivesse começado com aqueles jogadores que estão a ser a minha primeira escolha, o resultado podia ter sido diferente. Objetivo cumprido, mas numa noite destas ter 53 mil é quase tão fantástico como ter 85 mil nas eleições. Mereciam que tivéssemos jogado melhor"

Arrepende-se de não ter colocado pesos pesados de início?

"Podia tê-lo feito, mas há jogadores que têm de jogar, de mostrar, que têm de pôr pressão. Tinha no banco jogadores que gostaria de ter feito jogar. Não Pavlidis, Rios... Mas depois não deu. Não quis correr mais riscos. Há uma acumulação de jogos, mas gosto de ganhar, não gosto de brincar ao futebol. Quis passar esta mensagem. Sinto que não fui tão bem sucedido. Bom da noite foi a vitória, 53 mil adeptos no estádio, 250 jogos do Otamendi no Benfica, é uma coisa de assinalar. Fez um sprint de 80 metros aos 90'+5".

Lukebakio estreia a marcar

"É importante, mas quero mais. Já brinquei com ele perguntar-lhe quem decidiu o homem do jogo porque eu não lhe dava".

Final four em Leiria

"Emoção é ir a Guimarães. Fui lá com o Benfica e com o FC Porto. É um sítio lindo para jogar, com uma massa adepta contra, mas fantástica. É um daqueles estádios históricos. Emoção seria ganhar lá".

O Benfica está na “final four” da Taça da Liga e vai defrontar o Sp. Braga.