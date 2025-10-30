Debate no Benfica. “Elevação do discurso” e “clareza nas propostas”

A pouco mais de uma semana da segunda volta nas eleições do Benfica e a poucas horas do primeiro debate entre Rui Costa e Noronha Lopes, Bola Branca falou com elementos das candidaturas.

As duas concordam: é preciso mais esclarecimento, assente no respeito mútuo.

João Castanheira, representante da lista F, de João Noronha Lopes, diz que a sua “expectativa para o dia de hoje passa pela continuação da elevação do discurso, para termos uma maior clareza nas duas propostas”.

“Há 58% das pessoas que não estão com Rui Costa. É importante que João Noronha Lopes tenha a capacidade de chegar àquelas pessoas que ainda não conseguiu cativar”, refere.

Castanheira considera o candidato deve, “de uma forma simples e humilde, explicar o seu projeto para o Benfica”.

“Este é o momento-chave que nós acreditamos que vai dar a volta a esta campanha”, sentenciou.

Já do lado de Rui Costa, da lista G, a Renascença falou com José Gandarez, candidato a vice-presidente.

“Espero que seja um debate que sirva para esclarecer os sócios do Benfica que ainda tenham dúvidas, espero que seja um debate com respeito e elevação onde, acima de tudo, se debatam ideias”, referiu.

Por outro lado, Gandarez espera que “ainda mais gente possa votar no dia 8 porque seria muito bonito alcançar a marca dos 100 mil votantes”.

“Estes debates são sempre uma oportunidade para esclarecer e estar em contacto com os sócios”, disse Gandarez.

A segunda volta das eleições no Benfica, entre Rui Costa e Noronha Lopes, está marcada para 8 de novembro.

Já o debate televisivo desta quinta-feira está marcado para as 21h15 e vai ser transmitido, em simultâneo, em várias televisões de notícias.