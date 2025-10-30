Debate Rui Costa - Noronha Lopes. O futuro, mas também as polémicas da campanha

Os candidatos à presidência do Benfica, Rui Costa e João Noronha Lopes, debateram nos vários canais de informação a situação do clube e SAD. A segunda volta é no dia 8 de novembro.

Mensagem final de Noronha Lopes:

"Quero dizer olhos nos olhos ao Rui que é uma honra enorme estar aqui, a disputar estas eleições. É o sonho da minha vida. Estou aqui com muita vontade. Tenho comigo Bagão Félix, Vítor Paneira, Nuno Gomes... Há muito tempo que estamos juntos. Estou muito convicto que vou ganhar as próximas eleições. Mas reitero o que Rui Costa disse. O Benfica está acima de tudo."

Mensagem final de Rui Costa:

"A mensagem é clara. Mais uma vez, agradeço as eleições de sábado. Que voltem todos às urnas. Que haja vontade de bater este recorde. Não vou apelar para votarem em mim, já fizemos durante este período. Que consigamos bater este recorde. Que seja mais um dia com respeito. Que se passe o que se passou sábado. Cada um votou em quem quis votar. Não houve um atrito. É o que desejo para sábado."

Rui Costa

"Rui Costa já explicou que não apoia a pessoa, mas sim o projeto para a FPF. Proença recolhe os votos porque o que era discutido, o que estava em cima da mesa para a Liga e que passaria para a FPF. Proença está a par destes dossiês todos. O compromisso com os clubes todos é a resolução das matérias todas. Não é só a centralização.



Rui Costa

"O valor que se prometeu inicialmente. Se estamos a falar da centralização, que seja metido em cima da mesa o trabalho realizado para se chegar aos valores que foram prometidos. Caso não aconteça, o Benfica não defende que a centralização avance e apela a que o Governo perceba o quão prejudicial esta lei pode ser para o futebol português. O Benfica voltará à mesa das negociações quando perceber que estes passos estão a ser dados."



João Noronha Lopes

"O Nuno Gomes expressou a sua opinião há um ano, quando não tinha nenhum vínculo com o Benfica. Neste momento está totalmente alinhado com a minha visão e as minhas observações sobre Pedro Proença, alguém que durante tempo embalou os clubes com uma promessa de 300 milhões para os direitos televisivos. Eu não tinha votado em Proença".



Rui Costa

"Mourinho tem 2 anos de contrato. Ele espera e está a trabalhar muito para obter resultados positivos. Parte para a época com a Supertaça já ganha. Está nas meias-finais da Taça da Liga, tem o campeonato e a Taça para jogar. E tem pontos para recuperar na Liga dos Campeões. Aquilo que é a exigência para Mourinho é conseguir os melhores resultados possíveis."



João Noronha Lopes

"Mourinho não pode ser responsabilizado com um plantel que não escolheu. Isto é uma avaliação que será feita ao longo da época. Não lhe é exigível que seja campeão. Quem começa com um plantel que não é escolhido por ele, não lhe exijo que seja campeão. Todos os treinadores têm de ganhar títulos no Benfica."



Rui Costa

"Não preciso de ler um programa de 300 páginas para saber os pontos-chave"



João Noronha Lopes

"Tenho alguma dificuldade em perceber que tenha feito críticas ao meu programa sem sequer o ler"



Rui Costa

"Vamos ao encontro das necessidades do treinador. Se tivermos de reforçar a equipa em janeiro, vamos fazê-lo. Olhamos sempre a custos e se os gastarmos é sinal que o Benfica tem crescido, pôde gastar e não hipotecou o clube."



João Noronha Lopes

"Quando temos treinadores com plantéis que não foram eles que formaram, como é que podemos ganhar? Os benfiquistas têm de ter estas perguntas respondidas. Gastámos 400 milhões, ganhámos apenas um campeonato. Qual é a avaliação que fazemos destes quatro anos de mandato? Desportivamente, Rui Costa falhou."



Rui Costa

"O Bernardo tem contrato com Manchester City. Estou convencido que, pelo benfiquismo dele, o Bernardo volta como Rui Costa fez: com qualquer presidente. Ele não será jogador de um presidente, será do Benfica."



João Noronha Lopes

"O Bernardo disse que queria vir para o Benfica, quero muito trazê-lo. Já falo com ele há imenso tempo. Volto a dizê-lo agora. Comigo a presidente, Bernardo Silva voltará ao Benfica. Eu falo com o Bernardo há muito tempo. É alguém que eu admiro. Para além de um grande jogador, é um grande benfiquista. Percebo perfeitamente que não tome uma posição pública."



João Noronha Lopes

"Mourinho entrou à 5.ª ou 6.ª jornada com uma equipa que não escolheu. Foi o mesmo problema de Bruno Lage. Quando assim é, qualquer treinador, até mesmo o melhor do mundo, que eu acredito ser José Mourinho, torna-se difícil ganhar."



João Noronha Lopes

"É um grande treinador, será o treinador com quem trabalharei. Nunca defendi um treinador interino após a saída de Bruno Lage. Foi a decisão de Rui Costa e eu defendo-a a 100%. Mourinho terá um peso determinante para o Benfica ganhar mais. Trunfo eleitoral de Rui Costa? Não vejo as coisas assim. José Mourinho é um treinador que vem para o Benfica para ganhar e quando ele vem para ganhar, ganhamos todos."



Rui Costa

"[Sobre Mourinho] Noronha Lopes já mudou de opinião. Disse publicamente que era um trunfo eleitoral. Ainda ontem Bagão Félix, que respeito muito, disse-o. Não é a primeira vez que muda de manhã para a noite."



João Noronha Lopes

"Mensagens enviadas? É completamente um não assunto. As mensagens foram mandadas aos que estavam inscritos como candidatos e apoiantes. Agora se outros reencaminharam para outras pessoas... Estas mensagens foram mandadas apenas para pessoas que aceitavam receber. É perfeitamente natural fazer-se com pessoas que estavam em grupos ou que eram voluntários da candidatura."



Rui Costa

"Presidente do quase? Vamos ver o que é o presidente do quase. Na altura oportuna eu explico. Se o presidente do quase é porque o Benfica foi competitivo, não ganhando, em todas as competições. Contente com isso? Não. Mas quando não ganhar, que o Benfica perca como perdeu no ano passado, a lutar por todas as competições. É uma frustração, mas o Benfica esteve lá para tentar ganhar tudo. O Benfica está mais preparado para o futuro do que há 4 anos."



João Noronha Lopes

A minha candidatura não é contra ninguém, é a favor do Benfica. E é uma candidatura pela positiva, com ideias e projetos. Nasce do facto de o Benfica ganhar pouco. O Rui sofre tanto como todos os benfiquistas, mas o resultado destes quatro anos de Rui Costa é este. Quero ver mais vermelho e branco nos próximos quatro anos. Como Sven Goran Eriksson dizia, no Benfica não existem segundos lugares. Não está aqui em causa a vontade que Rui Costa tem em ganhar, mas sim os resultados. É contra isto que me estou a candidatar."



Rui Costa

"Fazer oposição? Já passei por isso 4 anos e não consigo fazer aos outros o que me fizeram."



João Noronha Lopes

"Já tive oportunidade de agradecer-lhe [João Diogo Manteigas] pelo seu apoio, agora os sócios terão de decidir. Houve boas ideias e as boas ideias não têm dono. O meu programa não tem dono. É de quem quiser. Vieira teve boas ideias em relação ao património, o Manteigas sobre o associativismo, o Mayer sobre os PALOP. Agora, o que eu e o Rui vamos tentar nesta segunda volta é esclarecer os benfiquistas. Agora vamos começar a segunda parte. Com toda a humildade democrática, eu preparei-me com isto. O meu pai diz-me que eu com 14 anos disse que já queria ser presidente do Benfica, eu não me lembro disto, mas ele diz-me isto."

Rui Costa

"Recebi o telefonema de Cristóvão Carvalho, a quem agradeço. Não tive mais nenhum contacto, não considero uma falta de respeito ou de fair play, até porque fui apenas o vencedor da primeira volta. Não se decretou o próximo presidente. Acho natural que não haja parabéns, porque ninguém ganhou nada."



João Noronha Lopes

“Temos todas as condições para reunir os votos dos que não se reveem no mandato de Rui Costa. Sei que parto ligeiramente atrás, tenho de pedalar um bocadinho, mas acredito. Eu estive cá anteriormente, com dois trabalhos, para servir o Benfica. Candidatei-me numa altura que ninguém se candidatou. Tenho sido participativo, mesmo nas Assembleias Gerais. O Benfica é o clube da minha vida."

Rui Costa

Acredito que na segunda volta pode ser ainda melhor. Vamos os dois partir do zero. É necessário que aqueles que acreditaram em mim continuem a acreditar e ir buscar votos que estavam noutros candidatos. Estou grato. Foi uma votação mundial. Estou satisfeito com isso. Não serviu para ninguém ganhar. Cá estamos os dois. Tem sido uma campanha muito longa para todos. Até para os benfiquistas, que ouvem há 3 meses falar de eleições. É de enaltecer estes debates."

[atualizado às 22h37]