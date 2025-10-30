Ouvir
Jogo 250. Otamendi homenageado pelo Benfica

30 out, 2025 - 18:21

Internacional argentino tem 37 anos e está desde 2020 na Luz.

A+ / A-

O Benfica homenageou Nicolas Otamendi pelos 250 jogos de águia ao peito.

O capitão dos encarnados recebeu do presidente Rui Costa uma camisola emoldurada com o número 250 nas costas.

“É uma marca importante para mim, a nível pessoal e profissional. A alegria de continuar a competir. Como o profissional que sou, tento sempre dar o exemplo de querer mais e nunca me conformar com o que tenho. Continuar a acreditar, continuar a vencer, com a ambição onde um jogador sempre a deve ter. Muito feliz, contente de chegar a esta marca neste clube, um clube muito importante na minha carreira”, disse o internacional argentino.

O defesa central, de 37 anos, chegou à Luz em 2020, vindo do Manchester City, aquando da saída de Ruben Dias.

Otamendi soma 17 golos e oito assistências. Conquistou um campeonato, duas supertaças e uma taça da Liga.

