Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 31 out, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica. Diana Silva operada e “fora de jogo” durante mês e meio

31 out, 2025 - 19:56 • Redação com Lusa

Jogadora foi submetida a uma cirurgia abdominal eletiva.

A+ / A-

A futebolista internacional Diana Silva vai desfalcar o Benfica por um período não inferior a mês e meio, depois de ter efetuado uma cirurgia abdominal.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Diana Silva foi submetida a cirurgia abdominal eletiva. A futebolista terá um período de reabilitação não inferior a seis semanas", lê-se no comunicado.

Diana Silva, que chegou ao Benfica esta temporada, com um contrato até junho de 2028 e depois de oito épocas no Sporting, `partidas` a meio por uma temporada no Aston Villa, fez na presente campanha oito jogos pelas águias.

A avançada, de 30 anos, deverá falhar os próximos três jogos no campeonato e três a quatro jogos na Liga dos Campeões.

Na dúvida está se Diana Silva estará já apta para o jogo da Champions com o Paris Saint-Germain, em casa (17 de dezembro), e a visita ao Sporting, na oitava jornada da Liga (em 21 de dezembro).

Benfica e Sporting lideram o campeonato, com 10 pontos em quatro jogos, enquanto na Champions as águias ainda não somaram qualquer ponto em dois jogos, somando derrotas com Juventus (2-1) e com as campeãs europeias Arsenal (2-0).

Ana Borges, Andreia Norton e Andrea Falcon são as outras lesionadas do plantel principal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 31 out, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)