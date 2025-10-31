Benfica. Diana Silva operada e “fora de jogo” durante mês e meio

A futebolista internacional Diana Silva vai desfalcar o Benfica por um período não inferior a mês e meio, depois de ter efetuado uma cirurgia abdominal.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Diana Silva foi submetida a cirurgia abdominal eletiva. A futebolista terá um período de reabilitação não inferior a seis semanas", lê-se no comunicado.

Diana Silva, que chegou ao Benfica esta temporada, com um contrato até junho de 2028 e depois de oito épocas no Sporting, `partidas` a meio por uma temporada no Aston Villa, fez na presente campanha oito jogos pelas águias.

A avançada, de 30 anos, deverá falhar os próximos três jogos no campeonato e três a quatro jogos na Liga dos Campeões.

Na dúvida está se Diana Silva estará já apta para o jogo da Champions com o Paris Saint-Germain, em casa (17 de dezembro), e a visita ao Sporting, na oitava jornada da Liga (em 21 de dezembro).

Benfica e Sporting lideram o campeonato, com 10 pontos em quatro jogos, enquanto na Champions as águias ainda não somaram qualquer ponto em dois jogos, somando derrotas com Juventus (2-1) e com as campeãs europeias Arsenal (2-0).

Ana Borges, Andreia Norton e Andrea Falcon são as outras lesionadas do plantel principal.