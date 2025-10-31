Mourinho: "Os que chegaram precisam de ser acordados para o que é jogar em Guimarães"

José Mourinho, treinador do Benfica, alerta os novos jogadores do plantel que precisam de "ser acordados" para a dificuldade que é jogar em Guimarães contra o Vitória.

Em conferência de imprensa, Mourinho diz que "o Vitória é o Vitória, jogar em Guimarães é jogar em Guimarães. Podem estar melhor ou pior, mas jogar lá é sempre difícil."

Sobre as eleições, Mourinho "obviamente viu o debate eleitoral", mas não quer falar sobre o tema nem "cenários hipotéticos". Promete responder a todas as questões sobre possíveis mudanças nos dias seguintes às eleições, quando se tornarem "ideias reais".

Ainda assim, defendeu-se sobre o que disse sobre o mercado de janeiro: "Acho que as minhas palavras têm sido deturpadas. Nunca exigi, nem disse que queria. Eu trabalho para melhorar quem tenho. Se em janeiro, houver uma possibilidade para melhorar o plantel... Não fui evasivo, mas acho que fui objetivo."

O Vitória, oitavo classificado com 11 pontos, recebe o Benfica, terceiro com 21 pontos somados, este sábado, às 20h30, com relato e acompanhamento, ao minuto, na Renascença.



Antevisão: "O Vitória é o Vitória, jogar em Guimarães é jogar em Guimarães. Podem estar melhor ou pior, mas jogar lá é sempre difícil. Estamos num período do campeonato em que as classificações não refletem o valor das equipas. O Vitória não vai acabar na posição em que está e, como sempre, vai acabar na parte alta da classificação. Boa equipa, bons jogadores e com um dos apoios mais importantes do campeonato. Não jogaram a meio da semana, tiveram a semana toda para preparar o jogo, nós não, mas temos de estar prontos. A fadiga existe, é real, mas Benfica joga para ganhar o campeonato e temos de ir lá com enorme ambição."

Mais sobre o jogo: "Os jogadores precisam de ser acordados para a realidade da realidade de jogar em Guimarães, principalmente os que chegaram este ano. Tenho um conhecimento do que é o meu campeonato de origem, já joguei lá muitas vezes como treinador e assistente. Os que chegaram esta época precisam de ser acordados. Os candidatos ao título vão jogar lá e há a expectativa do ganha, não ganha, empata, perde? Os jogadores estão alertados já."

Debate e pedidos no mercado de janeiro: "Não lhe vou mentir. Obviamente que vi o debate entre os dois candidatos, mas tudo o que possa sair do debate, eu não vou comentar. Nem sequer nome de jogadores. Já falei o suficiente sobre o mercado. Acho que as minhas palavras têm sido deturpadas. Nunca exigi, nem disse que queria. Eu trabalho para melhorar quem tenho. Se em janeiro, houver uma possibilidade para melhorar o plantel. Não fui evasivo, mas acho que fui objetivo. Não pedi jogadores ao presidente, não tenho uma lista, nada que pudesse provocar discussão entre os candidatos. Nem a 1 de janeiro vou mudar a abordagem ao tema. Estou aqui para melhorar os meus jogadores."

Comparar Mário Branco e Pedro Ferreira [homem do futebol de Noronha Lopes]: "Não quero falar do diretor Mário Branco, do Pedro Ferreira, do Bernardo Silva. Acho que não devo entrar por aí, tenho-me aguentado tão bem e defendido das vossas provocações, entre aspas. Vou aguentar-me até ao final e focar-me no Vitória de Guimarães, no Leverkusen e Casa Pia. Cá estaremos na segunda-feira seguinte às eleições."

O sócio José Mourinho queria ter Bernardo Silva? "O sócio gostava de ganhar o 39 e o 40, porque seriam o 9 e o 10 [títulos de campeão de Mourinho] Se o 40 viesse ao mesmo tempo do décimo, era perfeito."

Está preparado para trabalhar com Pedro Ferreira: "Não quero fazer comentários. Se me fizer a pergunta na segunda-feira após as eleições, eu respondo. Agora, não. Agradeço o respeito com que todos se referiram a mim, neste debate e nos outros. É muito agradável. Vou voltar a votar Benfica, na segunda-feira em vez de situações hipotéticas, poderemos falar de situações ideais."

É difícil lançar jovens da formação dada a menor margem de erro? "Os jogadores estão todos motivados, os mais jovens em busca de afirmação e os mais velhos lutarem pelo seu status na equipa. Para mim, os jogadores não têm idade. Se tiver de lançar alguém de 17 anos, não terei problema em fazê-lo. Estou há pouco tempo, quero conhecer os jogadores. A equipa B é a que está mais perto de nós, é mais fácil ter o conhecimento, mas procuro outros. Há jogadores com tanto potencial que queimam etapas. Posso apaixonar-me por um jogador que não está nos sub-23, nem na equipa B, e pode vir direto dos sub-18. Somos todos diferentes, a forma e critérios de avaliar. O que tento fazer é, em vez de ir dormir a sesta quando acabo o trabalho às quatro da tarde, vou ver treinos, acompanhar os miúdos e conhecê-los ao máximo. Faz parte da cultura Benfica e o mais bonito que o treinador tem é lançar jogadores. Quem se estreou comigo, ao longo da carreira, e não consigo dizer todos, ainda hoje continuamos a ter uma ligação quase umbilical."



Exibição de Ríos e Lukebakio, meio-campo pode ser usado com Barrenechea, Ríos e Barreiro? "É agradável para os jogadores terem o feeling que fizeram um bom jogo. O Richard entrou bem, Lukebakio estreou-se a marcar. A empatia do golo ser nosso e não meu. É bom para o crescimento deles. O Bruno já o tinha dito, o Barreiro não é um médio defensivo. Tem um timing fantástico de se projetar no ataque, pode jogar a 10. Temos jogadores muito interessantes e jovens com pernas para andar."