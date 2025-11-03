Benfica pede "consequências exemplares" após denúncia de Fábio Veríssimo sobre o FC Porto

O Benfica pede "consequências exemplares" para o FC Porto depois de ter colocado uma televisão no balneário de Fábio Veríssimo com lances de arbitragem no intervalo do jogo com o SC Braga.

Em nota oficial, as águias "exigem que a Liga, o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina atuem com urgência em face das informações tornadas públicas sobre uma grave coação ao árbitro da partida FC Porto–SC Braga."

"Em face da gravidade dos acontecimentos reportados impõe-se uma reação rápida das autoridades competentes e uma clarificação quanto aos desenvolvimentos deste episódio que em nada dignifica e credibiliza o futebol português, pelo que é imperativo que haja consequências exemplares", pode ainda ler-se.

As águias referem ainda que não vão "admitir qualquer passividade ou delongas nesta matéria."

O árbitro Fábio Veríssimo terá denunciado uma "tentativa de pressão" do FC Porto no jogo de domingo frente ao Sporting de Braga, segundo avançam o Correio da Manhã e o jornal A Bola.

De acordo com as publicações, citando o relatório escrito pelo árbitro da AF Leiria, o Porto terá colocado uma televisão no balneário da equipa de arbitragem a transmitir, de forma repetida, os lances mais polémicos da primeira parte. A televisão não podia ser desligada e o mesmo aconteceu no final do encontro.

Veríssimo terá entendido a atitude como intimidação e, por isso, colocou o incidente no seu relatório.