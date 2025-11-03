Ouvir
Na Quinta do Conde, a casa do Benfica está confiante de que não haverá problemas outra vez: "Não vão cometer a mesma asneira"

03 nov, 2025 - 16:15 • Rui Viegas

Casa dos encarnados, situada na margem sul, foi uma das que teve problemas na primeira volta das eleições, no passado dia 25.

A+ / A-

A menos de cinco dias da segunda volta nas eleições do Benfica, a Casa do Benfica da Quinta do Conde confia que os problemas verificados no passado dia 25 não voltarão a repetir-se. Aquela instalação benfiquista da margem sul foi uma das que registou demoras para os sócios encarnados poderem participar no ato eleitoral e onde faltaram boletins, que viriam somente a ser repostos horas mais tarde.

Após o presidente da mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Benfica ter garantido para sábado mais "staff" e rapidez, o 'vice' da Casa da Quinta do Conde diz confiar em José Pereira da Costa.

"No caso da Quinta do Conde seria mais rápido se houvesse mais pessoas a verificar a identificação, esse foi o problema. Acredito na promessa de celeridade do presidente da MAG. Faltaram ainda boletins, mas a indicação da empresa (responsável pelo ato eleitoral) é de que para a próxima iriam tentar evitar este problema. Penso que não vão cometer a mesma asneira. Acredito igualmente que desta vez vão imprimir a mais para não caírem no erro de acontecer a mesma coisa", explica António Miguel Carvalho a Bola Branca, que só desconfia da possibilidade de haver mais associados a acorrerem às urnas no próximo sábado, para lá dos mais de 85 mil que já bateram o recorde mundial de votantes num clube.

"Não acredito que seja a mesma afluência, mas haverá muita gente a votar. E como na Luz era mais fácil votar, muitos poderão agora alterar o local do voto. Pode acontecer", admite.

Por outro lado, este dirigente dá o favoritismo a Rui Costa, o presidente-recandidato, tendo em conta o "apalpar do pulso" já efetuado, qual sondagem, em vésperas da grande decisão. E com uma critica escutada entre os sócios, dirigida diretamente ao líder da lista F.

"O que nos têm falado, sócios e adeptos aqui, é que acham desnecessário a segunda volta. Ou seja, que o candidato Noronha [Lopes] devia ter aceitado o resultado e evitado a segunda volta, por causa da despesa que dá ao clube. Aqui é quase tudo Rui Costa, porque não acreditam em Noronha Lopes", finaliza.

