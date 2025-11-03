Na Quinta do Conde, a casa do Benfica está confiante de que não haverá problemas outra vez: "Não vão cometer a mesma asneira"

A menos de cinco dias da segunda volta nas eleições do Benfica, a Casa do Benfica da Quinta do Conde confia que os problemas verificados no passado dia 25 não voltarão a repetir-se. Aquela instalação benfiquista da margem sul foi uma das que registou demoras para os sócios encarnados poderem participar no ato eleitoral e onde faltaram boletins, que viriam somente a ser repostos horas mais tarde.

Após o presidente da mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Benfica ter garantido para sábado mais "staff" e rapidez, o 'vice' da Casa da Quinta do Conde diz confiar em José Pereira da Costa.

"No caso da Quinta do Conde seria mais rápido se houvesse mais pessoas a verificar a identificação, esse foi o problema. Acredito na promessa de celeridade do presidente da MAG. Faltaram ainda boletins, mas a indicação da empresa (responsável pelo ato eleitoral) é de que para a próxima iriam tentar evitar este problema. Penso que não vão cometer a mesma asneira. Acredito igualmente que desta vez vão imprimir a mais para não caírem no erro de acontecer a mesma coisa", explica António Miguel Carvalho a Bola Branca, que só desconfia da possibilidade de haver mais associados a acorrerem às urnas no próximo sábado, para lá dos mais de 85 mil que já bateram o recorde mundial de votantes num clube.