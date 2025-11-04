Ouvir
​Boas notícias para Mourinho: Dedic está apto para o Benfica-Leverkusen

04 nov, 2025 - 12:50 • Hugo Tavares da Silva

No horizonte está a quarta ronda da Champions, torneio no qual o Benfica soma três derrotas em três jogos. Qarabag, Chelsea e Newcastle são os únicos desaires da temporada.

O lateral e ala direito Amar Dedic treinou sem limitações esta terça-feira e transformou-se assim em mais uma opção para José Mourinho, para o Benfica-Leverkusen.

Na quarta-feira, a partir das 20h00 no Estádio da Luz, os lisboetas recebem o Bayer na quarta ronda da fase liga da Liga dos Campeões, que até aqui tem sido um pesadelo.

A equipa de José Mourinho, e antes de Bruno Lage, soma três derrotas em três jogos, nos quais marcou apenas dois golos e sofreu sete. Os desaires, os únicos da temporada, aconteceram contra Qarabag (2-3) em casa e Chelsea (0-1) e Newcastle (0-3) longe de casa. Só o Ajax fez pior.

De acordo com o boletim publicado no site do Benfica, Manu mantém o processo de reintegração progressiva, e Alexander Bah continua em sessões individualizadas.

Bruma, Nuno Félix e Leandro Santos, lesionados, estiveram ausentes do treino desta terça-feira, véspera do embate com o Bayer Leverkusen.

