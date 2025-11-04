Mourinho: "Sou das pessoas mais importantes do futebol português. Não posso fazer comentários gratuitos"

O treinador do Benfica lançou a quarta ronda da fase liga da Liga dos Campeões, na quarta-feira, contra o Bayer Leverkusen, na Luz. Cauteloso, José Mourinho não fugiu ao tema do momento, o caso Veríssimo, que terá sido alegadamente vítima de pressão por parte do FC Porto, no jogo com o Sp. Braga, no domingo.

Caso Fábio Veríssimo

"Neste momento não faço nenhum tipo de comentário, mas não nego que vou esperar com interesse, com alguma expectativa. Mas, neste momento, o que li foram notícias. Não li o relatório do árbitro Fábio Veríssimo, sei pouca coisa. Não faço comentários, mas estou expectante relativamente ao que aconteceu e ao que poderá acontecer se houver um processo a desenrolar."

Caso Fábio Veríssimo II

"Eu não sou comentador, sou treinador do Benfica. E, além disso, ainda que alguns não o interpretem assim, sou uma das pessoas mais importantes do futebol português. Não posso fazer comentários gratuitos. Não posso comentar uma situação que, eventualmente, pode ser uma situação grave. O que sei foi o que li, mas não foi mais do que 'o árbitro diz que...' Não li o relatório do árbitro, o relatório dos delegados da Liga, é pouco para fazer comentários. Gente irresponsável, sem equilíbrio, pode fazer qualquer tipo de comentário sobre uma situação que pode ser grave, mas também pode não ser. Por isso, estou expectante. Pode ser grave ou não, e como treinador do Benfica e pessoa importante do futebol português, não posso fazer comentários que depois me coloquem num situação ridícula se for caso disso. Espero para ver."



Importância do jogo com Bayer: tudo ou nada?

"Quando o jogo acabar amanhã, vão estar mais 12 pontos em disputa. Mesmo se amanhã acabarmos com zero, ainda nos podemos qualificar com 12. Mas depois temos de ser muito otimistas. Obviamente que é um jogo importante. Amanhã estamos no meio da luta. Estamos no meio das equipas. Se não ganharmos, a situação fica mais difícil. Tem de ser um jogo jogado com a alma de quem quer muito ganhar, sem receio sem qualquer tipo de responsabilidade. Se o estádio esteve connosco num jogo de Taça da Liga - já percebi que as pessoas dão pouca importância à Taça, e as pessoas estão connosco - acredito que amanhã também vão estar. Os jogadores vão estar com a motivação."

Jogo traz insónias?

"Insónias tive ontem [segunda-feira], os miúdos fizeram barulho. Às 11 e tal ainda estavam a ouvir música, só eles é que me causaram insónias. Houve muito trabalho, muita análise, tentar chegar a conclusões sobre a minha equipa. O leque de opções vai-se alargando. O jogo que Schjelderup e Barreiro fizeram em Guimarães e o mais do que provável regresso de Dedic. O aumento das opções não dá insónias, mas dá-me para pensar qual o puzzle correto."

Barreiro ameaça Sudakov?

"O Barreiro tem jogado bem. Sudakov e Barreiro têm dois perfis diferentes. O leque tem ficado maior. Começo a olhar para alguns jogadores de maneira diferente. Isso ajuda-me. Claro que me cria dúvidas, mas são problemas bons. O plantel tem vindo a aumentar em opções."