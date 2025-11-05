Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Liga dos Campeões

Benfica-Bayer. Depois da tempestade, a bonança (literal). Assim espera também Artur Moraes, mas no relvado

05 nov, 2025 - 13:58 • Rui Viegas

Antigo guarda-redes dos encarnados teve o Leverkusen três vezes pela frente. 'Meteo' diz que a tempestade da madrugada já passou.

A+ / A-

Artur Moraes defrontou duas vezes o Bayer Leverkusen na Luz e uma fora. O antigo guarda-redes do Benfica é, por isso, dos jogadores mais avalizados para abordar o embate desta noite entre águias e farmacêuticos.

Em declarações a Bola Branca, Artur diz acreditar que o estilo de jogo - dos embates que disputou contra o Leverkusen - se repetirá, esta noite, na 4ª jornada da fase de liga da Champions League.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Será um desafio focado nos duelos, musculado e intenso, como sucede contra equipas alemãs", sustenta o ex-guardião brasileiro, de 44 anos, que atendeu Bola Branca a caminho de Itália, onde vai acompanhar a estreia do filho na seleção transalpina de sub-15. Luca, nascido em Lisboa, está nas camadas jovens do Benfica mas representará os italianos.

"O Benfica terá de ser disciplinado naquilo que o Mourinho pedir. Mas, tendo em conta o que o Benfica fez em Guimarães, pode sair vencedor", acrescenta, de pronto, ao mesmo tempo que espera que o Benfica entre de forma "agressiva e para ganhar" a partir das 20h00.

Já quanto ao onze que o treinador benfiquista fará alinhar esta quarta-feira, Artur Moraes não aguarda por grandes alterações. "Vai mexer pouquissímo, porque Mourinho vem aproveitando os jogos para dar rotina aos jogadores. É um momento em que não há muito tempo para treinar e assim se constrói uma ideia e um padrão de jogo", finaliza.

Depois da tempestade... a bonança?

A máxima, 'depois da tempestade a bonança', é válida - esperam os adeptos encarnados - para dentro de campo. Mas ela aplica-se esta quarta-feira igualmente, com toda a propriedade, fora do relvado. Consultada por Bola Branca, a meteorologia garante um abrandamento das más condições climatéricas, à hora do encontro entre Benfica e Bayer Leverkusen, após a chuva intensa e vento da última madrugada.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)