Benfica-Bayer. Depois da tempestade, a bonança (literal). Assim espera também Artur Moraes, mas no relvado

Artur Moraes defrontou duas vezes o Bayer Leverkusen na Luz e uma fora. O antigo guarda-redes do Benfica é, por isso, dos jogadores mais avalizados para abordar o embate desta noite entre águias e farmacêuticos.

Em declarações a Bola Branca, Artur diz acreditar que o estilo de jogo - dos embates que disputou contra o Leverkusen - se repetirá, esta noite, na 4ª jornada da fase de liga da Champions League.

"Será um desafio focado nos duelos, musculado e intenso, como sucede contra equipas alemãs", sustenta o ex-guardião brasileiro, de 44 anos, que atendeu Bola Branca a caminho de Itália, onde vai acompanhar a estreia do filho na seleção transalpina de sub-15. Luca, nascido em Lisboa, está nas camadas jovens do Benfica mas representará os italianos.

"O Benfica terá de ser disciplinado naquilo que o Mourinho pedir. Mas, tendo em conta o que o Benfica fez em Guimarães, pode sair vencedor", acrescenta, de pronto, ao mesmo tempo que espera que o Benfica entre de forma "agressiva e para ganhar" a partir das 20h00.

Já quanto ao onze que o treinador benfiquista fará alinhar esta quarta-feira, Artur Moraes não aguarda por grandes alterações. "Vai mexer pouquissímo, porque Mourinho vem aproveitando os jogos para dar rotina aos jogadores. É um momento em que não há muito tempo para treinar e assim se constrói uma ideia e um padrão de jogo", finaliza.

Depois da tempestade... a bonança?

A máxima, 'depois da tempestade a bonança', é válida - esperam os adeptos encarnados - para dentro de campo. Mas ela aplica-se esta quarta-feira igualmente, com toda a propriedade, fora do relvado. Consultada por Bola Branca, a meteorologia garante um abrandamento das más condições climatéricas, à hora do encontro entre Benfica e Bayer Leverkusen, após a chuva intensa e vento da última madrugada.