Exibição de mão cheia. Benfica goleia Bayer na Youth League

05 nov, 2025 - 16:38

Gonçalo Moreira em destaque em mais uma jornada da liga jovem da UEFA.

O Benfica goleou o Bayer Leverkusen, por 5-0, na quarta jornada da Youth League, a Liga dos Campeões dos Sub19.

Os encarnados dominaram a partida desde o início e deu-se ao luxo de desperdiçar uma série de ocasiões, que poderiam ter dilatado ainda mais o marcador.

Os golos da equipa da Luz foram apontados por Gonçalo Moreira (2), Francisco Silva, Eduardo Fernandes e Gil Neves.

À condição, o Benfica subiu ao 4.º lugar, com 9 pontos, após 3 vitórias e 1 derrota. Para já, os encarnados são a equipa com mais golos na competição: 19.

O treinador principal José Mourinho assistiu à partida.

