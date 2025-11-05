Leandro Barreiro. “Quem não marca…sofre”

Rios

“Fizemos as coisas boas que o treinador pediu, infelizmente naquele lance errámos e sofremos o golo. É difícil para nós, mas acho que o que podemos melhorar é “matar” o jogo. Tivemos oportunidades desde o início, mas não fizemos o golo. Eles chegaram lá uma vez e fizeram golo. Ficou mais difícil para nós, continuámos, mas infelizmente não conseguimos.”

Leandro Barreiro

“Fizemos um jogo muito bom, mas quem não marca…sofre. Criámos muitas oportunidades, mas sem marcar fica mais difícil ganhar. O positivo é que criámos muitas ocasiões de golos. Temos de treinar mais”

Tomás Araújo

“Controlámos o jogo, sabíamos que eles tinham um bom jogo interior quando o Grimaldo se metia por dentro, mas controlámos isso bem. Criámos as nossas oportunidades, que foram muitas, mas não conseguimos “matar” o jogo. Acontece, é futebol.”

Aursnes

"Tivemos boas oportunidades na primeira e na segunda parte. Faltou algo mais ali", lamentou, à Sport TV, antes de agradecer o apoio dos adeptos: "Puxaram por nós hoje. Tivemos boas sensações, puxaram por nós na segunda parte. Senti que nos ajudaram".



O Benfica perdeu 1-0 diante do Bayer Leverkusen e continua sem pontuar na Liga dos Campeões desta época.