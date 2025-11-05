Zero pontos. Mais uma derrota do Benfica na Champions

O Benfica perdeu 1-0 diante do Bayer Leverkusen e continua sem pontos na Liga dos Campeões.

Os encarnados dominaram a partida, tiveram várias oportunidades, especialmente na primeira parte, incluindo duas bolas nos ferros, mas não conseguiram marcar.

Pavlidis e Lukebakio foram os principais perdulários.

No segundo tempo, o jogo já não foi tão fluido, mas mesmo assim, a equipa da Luz foi superior.

Os comandados de Mourinho foram perdendo gás e nem uma aspirina ajudaria a equipa portuguesa contra os “farmacêuticos”. As águias não marcam golos na Champions há três jogos.

Os alemães foram mais conservadores, tiveram uma grande chance na primeira parte e outra na segunda – beneficiando de um erro de Dahl.

O Bayer soma a primeira vitória em prova (e tem agora cinco pontos). Já o Benfica é lanterna vermelha (juntamente com o Ajax) com zero pontos.

