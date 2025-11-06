Eleições do Benfica. Segunda volta terá mais cabines de voto e muda de local em cinco cidades

A segunda volta das eleições do Benfica terá mais 72 cabines de voto, correspondentes a 144 pontos de votação. É uma medida entre um conjunto de "correções" e "novos processos" que a Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube introduziu, de forma a facilitar processos.

Em comunicado, esta quinta-feira, a MAG do Benfica explica que, "pese embora o sucesso global" do sufrágio de 25 de outubro, "detetou situações que devem ser corrigidas, implementando novos processos".

Foram adicionadas 72 cabines de voto, que correspondem a 144 pontos de votação, e e oito pontos de "check-in", além de terem sido implementadas "melhorias" em 44 secções de voto, além das duas de Lisboa. O objetivo é que o fluxo de sócios nas secções fora do Estádio da Luz seja "mais rápido e eficiente, diminuindo, globalmente, o tempo de voto".

"Teremos, no total das 108 secções, 576 cabinas de voto, 301 'check-ins' e 472 urnas", pode ler-se no comunicado da MAG do Benfica, que revela, igualmente, que "os acessos de prioritários serão melhorados em todas as secções, nomeadamente no Estádio da Luz, garantindo um especial cuidado no acesso aos pavilhões".

"Implementámos novos processos na identificação dos sócios, permitindo que, mantendo a confirmação efetiva da identidade, se reduza para metade o tempo de permanência nos postos de identificação", lê-se ainda.