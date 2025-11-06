Ouvir
Eleições do Benfica. Segunda volta terá mais cabines de voto e muda de local em cinco cidades

06 nov, 2025 - 13:22 • Inês Braga Sampaio

MAG garante redução para metade do tempo de identificação dos sócios e fluxo "mais rápido e eficiente" nas secções de voto fora do Estádio da Luz, no ato eleitoral de sábado.

A segunda volta das eleições do Benfica terá mais 72 cabines de voto, correspondentes a 144 pontos de votação. É uma medida entre um conjunto de "correções" e "novos processos" que a Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube introduziu, de forma a facilitar processos.

Em comunicado, esta quinta-feira, a MAG do Benfica explica que, "pese embora o sucesso global" do sufrágio de 25 de outubro, "detetou situações que devem ser corrigidas, implementando novos processos".

Foram adicionadas 72 cabines de voto, que correspondem a 144 pontos de votação, e e oito pontos de "check-in", além de terem sido implementadas "melhorias" em 44 secções de voto, além das duas de Lisboa. O objetivo é que o fluxo de sócios nas secções fora do Estádio da Luz seja "mais rápido e eficiente, diminuindo, globalmente, o tempo de voto".

"Teremos, no total das 108 secções, 576 cabinas de voto, 301 'check-ins' e 472 urnas", pode ler-se no comunicado da MAG do Benfica, que revela, igualmente, que "os acessos de prioritários serão melhorados em todas as secções, nomeadamente no Estádio da Luz, garantindo um especial cuidado no acesso aos pavilhões".

"Implementámos novos processos na identificação dos sócios, permitindo que, mantendo a confirmação efetiva da identidade, se reduza para metade o tempo de permanência nos postos de identificação", lê-se ainda.

Na Quinta do Conde, a casa do Benfica está confiante de que não haverá problemas outra vez: "Não vão cometer a mesma asneira"

Eleições Benfica

Na Quinta do Conde, a casa do Benfica está confiante de que não haverá problemas outra vez: "Não vão cometer a mesma asneira"

Casa dos encarnados, situada na margem sul, foi um(...)

A MAG do Benfica encontrou também cinco novas instalações, em substituição das anteriores, que "permitem assegurar a melhoria global das condições de voto".

Na Amadora, a votação passa para a Escola Roque Gameiro; em Barcelona, Espanha, para o hotel Meliá Sky Barcelona; em Chaves, para o Hotel Premium; em Loures, para a Escola Dr. António Carvalho Figueiredo; em New Beddford, Estados Unidos, para a Casa do Benfica local; em Paris, França, para o hotel Mercure Paris Gare de Lyon.

"Ao longo do dia de votação implementaremos um esquema de informação que permita aos sócios escolherem as secções com melhor fluxo", informa ainda a MAG.

Tudo alterações "a implementar desde já", esclarece a Mesa, que refere também que se manterá em contacto com as candidaturas, "a fim de promover uma ativa colaboração na melhoria das referidas condições".

Dos sócios que constam do caderno eleitoral, 160.508 têm a situação regularizada, revela a MAG: têm três votos 46.313 sócios; dez votos, 29.636 sócios; 20 votos, 56.971 sócios; 50 votos, 27.588 sócios.

A segunda volta das eleições do Benfica realiza-se no sábado.

