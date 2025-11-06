Meitês e atas. As polémicas do debate entre Rui Costa e Noronha Lopes

Os candidatos Rui Costa e João Noronha Lopes degladiaram-se, uma última vez, na Btv, tentando cativar sócios para as eleições do próximo sábado.

O futebol profissional foi o primeiro tema e o mais quente da noite. Fica aqui um resumo do que disseram os dois candidatos.

João Noronha Lopes

“Estou aqui a representar aqueles que não se contentam com um Benfica que sabe a pouco. Os benfiquistas têm de perguntar se este Benfica chega depois de gastarmos 400 M€ em jogadores. 700 M€ em vendas, ganhámos um campeonato, uma Taça, estamos mais próximos dos títulos do Sp. Braga do que do Sporting e do FC Porto. A mim não me chega. Não sei se o Rui Costa tem netos que é mais novo do que eu. Estou farto de explicar aos meus netos por que não ganhamos, porque perdemos todos os dias, porque vê o avô triste quando chega a casa. Vejo um Benfica resignado, que ganha pouco e que procura sempre desculpas. Ontem foi mais uma noite mal dormida. Estamos no último lugar da Champions. Há 12 jogos que não ganhamos em casa na Champions. O que se passou ontem é responsabilidade de toda a gente menos do presidente sempre. O menos responsável é José Mourinho. Motivou a equipa. Quem é o responsável disto, Rui? Quem é o responsável por haver 5 treinadores em 4 anos? Quem é o responsável por continuarmos a não ganhar aos nossos adversários diretos? O responsável está aqui à minha frente. O responsável é Rui Costa. O que nos surpreende mais é que depois de gastarmos 130 M€ em reforços é que já estamos a falar dos reforços de janeiro. Houve mais uma vez uma má gestão desportiva e o responsável está aqui à minha frente."

Rui Costa

“O que proponho é um mandato em que ganhamos mais do que os outros. O que se pretende é que se ganhe mais do que os outros. Não temos bolas mágicas, mas temos obrigação. Foram 4 anos de reformulações. Obviamente que não foi um mandato com queríamos. Tenho um sonho que vou transportá-lo, que no mínimo é acabar o mandato com a quarta estrela. É o desejo de todos os benfiquistas. Ontem foi uma noite triste para os benfiquistas, uma noite em que devíamos ter ganho. E quando não ganharmos o responsável sou sempre eu. Os 400 milhões... tenho ouvido falar disso como se fosse mandados à rua e não é assim"

"É evidente que o Benfica não pode gastar todos os anos 100 M€. O plantel no futuro não precisa de grandes alterações. Vai haver anos em que não precisa de gastar tanto dinheiro. Relembrar que hoje estamos preparados para enfrentar o mercado com clubes importantes, mas ainda estamos a baixo em salários. O Benfica está pronto no futuro para fazer melhores investimentos"

Rui Costa

"Eu não tenho varinha mágica. O João é que está a dizer que tem o projeto, mas não diz qual. Até agora não conseguiu responder a nada. Em relação aos jogadores, evidente que comprámos muitos. Nem sempre se vai acertar, mas tenho lido e ouvido o que tem dito e permita-me que lhe diga isto. No futebol os jogadores não têm paternidade. Vai haver falhas em todas as presidências. Vi que disse que o Benfica não pode ter mais Meïtés. Tenho aqui 4 relatórios do Meïté, que é contratado pelo Pedro Ferreira. Vou oferecer-lhe e pode levar a Pedro Ferreira"

Noronha Lopes interrompe: "Isso é mentira..."

Rui Costa retoma: "Não me chame mentiroso. Se o debate vai por aqui, não vale a pena haver debate."

João Noronha Lopes

"O Benfica não tem de gastar menos, tem é de gastar melhor. Está a gastar pior do que devia gastar. Todos dizemos que o Benfica tem de ganhar mais do que os outros. Rui Costa já provou que não sabe ganhar. Eu tenho um projeto para vencer. Acabamos de gastar 130 M€ e vamos ao mercado, prova mais uma vez que o investimento foi mal feito. O maior legado desportivo do seu mandato é o bicampeonato do Sporting."

João Noronha Lopes

Na equipa de Rui Costa houve uma pessoa que não sabe o que vai fazer. O Benfica não tem um chief scout ao fim de um ano e meio. Deve ser a única equipa das ligas europeias sem um chief scout. Já saíram 7 pessoas do scouting. Saiu o diretor do Benfica Campus, o diretor da formação, Lourenço Pereira Coelho, Rui Pedro Braz, dois treinadores da formação para os adversários. Como pode o Benfica ganhar se sai tanta gente? Saem porque não querem trabalhar consigo. Algumas disseram-me. O Rui desresponsabiliza-se de tudo o que aconteceu no futebol. Já me disseram que Duarte Beirolas pediu para sair e que o Rui pediu para ele adiar a saída para depois das eleições. As pessoas continuam a sair. Você não tem liderança. O Rui nem atribui pelouros aos seus vice-presidentes.

Rui Costa

“Trocou-se o diretor do Benfica Campus. Fizemos o trajeto do futebol de formação que conquistou títulos, lançámos jovens na equipa principal. Saiu Rodrigo Magalhães para a Arábia por valores incomportáveis. E é natural porque somos uma referência mundial a nível da formação. Mesmo as pessoas que saíram, nunca ficou um vazio. As pessoas que tem para meter no Benfica é um camião tal... é tanta gente. Foi preciso o debate a 6 para você perceber que não há vice para o futebol e depois disso apresentou o Nuno Gomes para a SAD"

A segunda volta das eleições do Benfica está marcada para sábado, 8 de novembro. Rui Costa venceu a primeira volta e Noronha Lopes ficou em segundo.