"Não é o primeiro jogo que os benfiquistas veem". Humberto Coelho não acredita que derrota influencie eleições

06 nov, 2025 - 12:40 • João Filipe Cruz
A dois dias da segunda volta das eleições, o Benfica sofreu a quarta derrota - em tantos outros jogos - na Liga dos Campeões. Apesar do contexto, Humberto Coelho não está em crer que afete a decisão dos sócios este sábado.
"Todos os benfiquistas viram o jogo que fizemos. Não é o primeiro jogo que veem. Não é o primeiro em que isto acontece. Eles só têm de decidir quem está mais preparado para eleições", refere a lenda dos encarnados.
Em declarações a Bola Branca, o candidato a vice-presidente pela lista de Rui Costa entende que a equipa fez "um grande jogo", mas reconhece que houve desperdício diante do Bayer Leverkusen, na Luz, e as eleições também podem ter ajudado.
"O Benfica teve várias ocasiões de golo. Talvez falta de equilíbrio, enfim, foi difícil. Talvez devido às eleições, a pressão que os jogadores têm fez com que falhassem as oportunidades", assume o antigo jogador das águias.
Esta quinta-feira há derradeiro frente a frente entre Rui Costa e João Noronha Lopes e, para Humberto Coelho, tem de ser "um confronto de ideias sereno e esclarecedor". Para o candidato a vice, "o que é importante para este último debate é o Benfica".
Quanto ao candidato melhor colocado para liderar as águias, Humberto Coelho não tem dúvidas: "Rui Costa continua a demonstrar por que razão é o melhor candidato. É o mais bem preparado e o mais coerente e faz-se acompanhar de uma equipa experiente, competente e que respira Benfica todos os dias, não apenas em períodos eleitorais".