"Não é o primeiro jogo que os benfiquistas veem". Humberto Coelho não acredita que derrota influencie eleições

06 nov, 2025 - 12:40 • João Filipe Cruz

Em declarações a Bola Branca, o candidato a vice de Rui Costa assume que a segunda volta pode ter ajudado à "pressão" que os jogadores do Benfica sentiram.

A+ / A-

A dois dias da segunda volta das eleições, o Benfica sofreu a quarta derrota - em tantos outros jogos - na Liga dos Campeões. Apesar do contexto, Humberto Coelho não está em crer que afete a decisão dos sócios este sábado.

"Todos os benfiquistas viram o jogo que fizemos. Não é o primeiro jogo que veem. Não é o primeiro em que isto acontece. Eles só têm de decidir quem está mais preparado para eleições", refere a lenda dos encarnados.

Em declarações a Bola Branca, o candidato a vice-presidente pela lista de Rui Costa entende que a equipa fez "um grande jogo", mas reconhece que houve desperdício diante do Bayer Leverkusen, na Luz, e as eleições também podem ter ajudado.

Nuno Gomes" “Com Noronha Lopes vai haver uma imagem diferente na defesa dos interesses do Benfica”

Benfica

Nuno Gomes" “Com Noronha Lopes vai haver uma imagem diferente na defesa dos interesses do Benfica”

Em declarações a Bola Branca e a dois dias da segu(...)

"O Benfica teve várias ocasiões de golo. Talvez falta de equilíbrio, enfim, foi difícil. Talvez devido às eleições, a pressão que os jogadores têm fez com que falhassem as oportunidades", assume o antigo jogador das águias.

Esta quinta-feira há derradeiro frente a frente entre Rui Costa e João Noronha Lopes e, para Humberto Coelho, tem de ser "um confronto de ideias sereno e esclarecedor". Para o candidato a vice, "o que é importante para este último debate é o Benfica".

Quanto ao candidato melhor colocado para liderar as águias, Humberto Coelho não tem dúvidas: "Rui Costa continua a demonstrar por que razão é o melhor candidato. É o mais bem preparado e o mais coerente e faz-se acompanhar de uma equipa experiente, competente e que respira Benfica todos os dias, não apenas em períodos eleitorais".

