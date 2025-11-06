Nuno Gomes: “Com Noronha Lopes vai haver uma imagem diferente na defesa dos interesses do Benfica”

06 nov, 2025 - 12:40 • Rui Viegas
O candidato a vice presidente para o futebol e antigo goleador do Benfica, Nuno Gomes, admite que o estado de espírito dos adeptos do clube não é o melhor depois de mais uma derrota na Liga dos Campeões, a quarta em quatro jogos.
“Olhando para o que têm sido os últimos resultados, é normal que haja essa descrença, mas a nação benfiquista nunca deixa de acreditar que é possível fazer melhor”, confia.
E acrescenta: “Portanto acredito, como é óbvio, que o José Mourinho possa arranjar forma de motivar os jogadores. Os jogadores também sabem que é importante deixar uma boa imagem na Champions League”.
Esta noite, a dois dias da segunda volta das eleições para a presidência do Sport Lisboa e Benfica, há debate na BTV entre Rui Costa, o presidente e candidato, e João Noronha Lopes. Nuno Gomes, que até jogou com Rui Costa no Benfica e na Fiorentina, pertence à lista do segundo.
Benfica
“Que [Noronha Lopes] possa, acima de tudo, ter a oportunidade de transmitir confiança aos adeptos do Benfica em relação ao que queremos para o futebol e para o clube nos próximos quatros anos”, apela.
O antigo futebolista enaltece ainda a resposta de Noronha Lopes a André Villas-Boas, após o presidente do FC Porto ter dito que o Sporting tem Rui Costa no bolso.
“Com [Noronha Lopes] ao leme do Benfica, vai haver sem sombra de dúvidas uma imagem diferente daquilo que é a defesa dos interesses do clube”, assegura.
E conclui: “O Benfica tem de ser defendido na hora certa, este era o momento também para responder às acusações do outro lado”.