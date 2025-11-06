Ouvir
Nuno Gomes: “Com Noronha Lopes vai haver uma imagem diferente na defesa dos interesses do Benfica”

06 nov, 2025 - 12:40 • Rui Viegas

Em declarações a Bola Branca e a dois dias da segunda volta, o antigo futebolista e candidato a vice fala no momento do Benfica, no debate desta quinta-feira e ainda sobre as declarações de Villas-Boas.

O candidato a vice presidente para o futebol e antigo goleador do Benfica, Nuno Gomes, admite que o estado de espírito dos adeptos do clube não é o melhor depois de mais uma derrota na Liga dos Campeões, a quarta em quatro jogos.

“Olhando para o que têm sido os últimos resultados, é normal que haja essa descrença, mas a nação benfiquista nunca deixa de acreditar que é possível fazer melhor”, confia.

E acrescenta: “Portanto acredito, como é óbvio, que o José Mourinho possa arranjar forma de motivar os jogadores. Os jogadores também sabem que é importante deixar uma boa imagem na Champions League”.

Esta noite, a dois dias da segunda volta das eleições para a presidência do Sport Lisboa e Benfica, há debate na BTV entre Rui Costa, o presidente e candidato, e João Noronha Lopes. Nuno Gomes, que até jogou com Rui Costa no Benfica e na Fiorentina, pertence à lista do segundo.

"Não é o primeiro jogo que os benfiquistas veem". Humberto Coelho não acredita que derrota influencie eleições

Benfica

"Não é o primeiro jogo que os benfiquistas veem". Humberto Coelho não acredita que derrota influencie eleições

Em declarações a Bola Branca, o candidato a vice d(...)

“Que [Noronha Lopes] possa, acima de tudo, ter a oportunidade de transmitir confiança aos adeptos do Benfica em relação ao que queremos para o futebol e para o clube nos próximos quatros anos”, apela.

O antigo futebolista enaltece ainda a resposta de Noronha Lopes a André Villas-Boas, após o presidente do FC Porto ter dito que o Sporting tem Rui Costa no bolso.

“Com [Noronha Lopes] ao leme do Benfica, vai haver sem sombra de dúvidas uma imagem diferente daquilo que é a defesa dos interesses do clube”, assegura.

E conclui: “O Benfica tem de ser defendido na hora certa, este era o momento também para responder às acusações do outro lado”.

