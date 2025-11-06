Nuno Gomes: “Com Noronha Lopes vai haver uma imagem diferente na defesa dos interesses do Benfica”

O candidato a vice presidente para o futebol e antigo goleador do Benfica, Nuno Gomes, admite que o estado de espírito dos adeptos do clube não é o melhor depois de mais uma derrota na Liga dos Campeões, a quarta em quatro jogos.

“Olhando para o que têm sido os últimos resultados, é normal que haja essa descrença, mas a nação benfiquista nunca deixa de acreditar que é possível fazer melhor”, confia.

E acrescenta: “Portanto acredito, como é óbvio, que o José Mourinho possa arranjar forma de motivar os jogadores. Os jogadores também sabem que é importante deixar uma boa imagem na Champions League”.

Esta noite, a dois dias da segunda volta das eleições para a presidência do Sport Lisboa e Benfica, há debate na BTV entre Rui Costa, o presidente e candidato, e João Noronha Lopes. Nuno Gomes, que até jogou com Rui Costa no Benfica e na Fiorentina, pertence à lista do segundo.