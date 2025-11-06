Rui Costa e a declaração de Villas-Boas: "Tentam criar uma guerra nos outros clubes para desviar atenções"

O presidente do Benfica, Rui Costa, falou esta quinta-feira aos jornalistas, no Estádio da Luz, e aproveitou para reagir às declarações de André Villas-Boas. O presidente do FC Porto aconselhou os candidatos à presidência dos encarnados a focarem-se no rival da Segunda Circular, pois “o Sporting tem o presidente do Benfica no bolso”.

O antigo futebolista comentou também o que espera das eleições para a presidência do clube. A segunda volta está agendada para sábado, 8 de novembro.

Villas-Boas

“Não sei se rir ou chorar com uma declaração tão anormal quanto aquela. A situação é simples: é tentar desviar atenções do que se passou de grave no Estádio do Dragão, mas não vai ter esse efeito. É tentar criar barulho noutras casas para desviar as atenções. O que se passou no Dragão é bem claro.”

Caso Veríssimo e Villas-Boas II

“É muito grave o que aconteceu, assim como as declarações de André Villas-Boas. Tentam criar uma guerra nos outros clubes, neste caso o Benfica, para desviar atenções. O Benfica é sempre o alvo a bater, claro, não é novidade para ninguém. É uma declaração que não faz o menor sentido.”

Eleições, mensagem para sócios

“Fizemos, na primeira volta, algo histórico no mundo, uma votação com mais 85 mil pessoas, que correram da melhor maneira. Os sócios respeitaram-se num clube democrático como o nosso. Quero que agora se bata esse recorde e da mesma maneira: com respeito por uns e outros. Que, a partir de sábado, o presidente que esteja à frente do clube consiga unir a família benfiquista, como o que não consiga ganhar nada faça para que essa união não exista. Fomos um exemplo para o mundo. Não houve problema entre adeptos. Enquanto benfiquista, é a parte que mais gosto de enaltecer.”

Mário Branco diz que sai se Noronha Lopes ganhar

“É uma posição de Mário Branco”

Derrota com Leverkusen

“A equipa fez uma boa exibição, pecou em não conseguir concretizar. Depois, em duas situações que o Leverkusen chegou à nossa baliza, numa delas fez o golo e ganhou o jogo. É um resultado pesado para o que foi feito, temos de tirar as inalações daquilo que foi o jogo. Todos os benfiquistas gostaram da exibição, pena que não resultou na vitoria que devia ter resultado. Estamos numa posição mais delicada para passar à frente na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas jamais deixar de acreditar, jamais mandar a toalha ao chão, há pontos para disputar. Vamos fazer tudo para isso. A exibição foi boa, o resultado foi mau."