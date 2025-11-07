Ouvir
Afinal, o recorde das eleições do Benfica na primeira volta não conta para o Guinness

07 nov, 2025 - 18:06 • Diogo Camilo

Nas eleições de 25 de outubro votaram um total de 86.297 pessoas, ultrapassando o recorde do Barcelona de pouco mais de 57 mil. No entanto, não houve vencedor - e por isso o recorde não entra para os livros.

Na primeira volta das eleições do Benfica, a 25 de outubro, votaram mais de 86 mil pessoas, na maior participação de sempre em eleições de um clube, superando o número de votantes de eleições do Barcelona e do Boca Juniors.

Ao todo votaram um total de 86.297 pessoas, ultrapassando o atual registo no Guinness World Records, que pertence ao Barcelona, com 57.088 votantes.

No entanto, não vai contar para a lista de recordes porque é preciso que seja eleito um presidente para o número de votos ser oficialmente contabilizado. O esclarecimento foi dado esta sexta-feira por um juiz dos registos.

"Houve 86 mil votos há duas semanas, mas não nos é permitido contar esses números, porque o nosso regulamento diz que é preciso haver um vencedor para validar. Porém, estamos muito confiantes de que iremos anunciar um novo recorde", afirmou Richard Stenning aos meios de comunicação, depois de ter marcado presença no Estádio da Luz esta sexta-feira.

O representante dos Guinness World Records acredita que o Benfica vai mesmo bater o recorde do Barcelona na segunda volta deste sábado, 8 de novembro, e quebrar o recorde quase dez anos depois de ter validado o recorde de maior número de sócios de um clube desportivo.

"É um clube que tem muito apoio à volta do mundo. Mostra que os adeptos se preocupam e são apaixonados pelo clube", afirmou, indicando que este é um "bom indício" para um novo recorde.

