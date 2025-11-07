Após "ataques nojentos" e um debate "infeliz", o Benfica volta às urnas. "Quando abrirem, as duas listas têm zero votos"

07 nov, 2025 - 16:00 • Luís Aresta , Inês Braga Sampaio
Na equipa de Rui Costa, considera-se que "os sócios estão esclarecidos", depois do debate de quinta-feira, na BTV. Da parte de João Noronha Lopes, o oposto. De qualquer modo, os dois lados concedem que o confronto não teve o nível desejado, mas também garantem que a decisão dos sócios na segunda volta de sábado será soberana.
Em declarações a Bola Branca, Manuel Tinoco de Faria, apoiante de Noronha Lopes, admite que os últimos dias de campanha "talvez não tenham sido" suficientemente esclarecedores, algo que justifica com os "graves ataques" feitos ao candidato, uma "pessoa de bem".
"Quando se compara com o Vale e Azevedo, é um ataque absolutamente soez, nojento, mas que passou. Ouvi vários entrevistados dizer 'eu vou votar no Rui Costa, porque o outro é igual ao Vale e Azevedo'. Esta atoarda passou. A personalidade de Noronha Lopes é o oposto de Vale e Azevedo", sublinha o antigo antigo dirigente do clube da Luz.
Por outro lado, para José Gandarez, candidato a vice-presidente na lista de Rui Costa, o debate entre candidatos "não foi totalmente feliz, quer no tom, quer no esclarecimento, para os sócios do Benfica".
"Aliás, Rui Costa teve logo oportunidade, ainda no debate, de lamentar o tom. Mas o que importa é que estamos no final, houve seis candidatos, é importante agradecer e relembrar que houve seis candidatos, um sinal da vitalidade e democracia interna do Benfica. Acho que os sócios estão esclarecidos. Depois de amanhã, é voltar a unir a família benfiquista rumo às conquistas e a ganhar o campeonato", salienta.
Gandarez assume que a equipa de Rui Costa "quer ganhar", contudo, lembra que, "quando as urnas abrirem, as duas listas têm zero votos".
"Acreditamos, e queremos, que os sócios do Benfica escolham a nossa equipa, a lista G. Mas seja qual for o resultado que os sócios do Benfica expressem e votem, respeitaremos e estamos aqui para unir o Benfica, seja na posição de vencedores, seja de vencidos", vinca.
Manuel Tinoco de Faria não integra a lista de Noronha Lopes, mas espera que o gestor "tenha uma votação condigna" no sábado, uma vez que, no seu entender, "representa a mudança de que o Benfica precisa".
"Rui Costa esteve quatro anos num mandato com algumas coisas positivas, mas que não se pode considerar positivo, nem do ponto de vista desportivo, nem do ponto de vista da saúde financeira do clube. Diga-se o que se disser, a saúde financeira do clube é precária. Tem-se gastado muito e mal e o Benfica precisa de uma mudança", atira.
Ainda assim, ressalva que "os sócios são soberanos e decidirão".
Decisão essa que será tomada no sábado, na segunda volta das eleições do Benfica, entre Rui Costa, o presidente recandidato, e João Noronha Lopes, que volta a ir a sufrágio, depois de ter perdido para Luís Filipe Vieira em 2020. As urnas abrem às 8h30 e fecham às 22h00.