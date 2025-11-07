Ouvir
Família de Eusébio apoia Rui Costa

07 nov, 2025 - 21:51

Este sábado é dia de segunda volta das eleições entre Rui Costa e João Noronha Lopes.

Rui Costa, candidato às eleições do Benfica, é apoiado pela família de Eusébio da Silva Ferreira.

À chegada à Casa do Benfica do Barreiro, Rui Costa saiu da viatura juntamente com a viúva e a filha do “pantera negra”.

"É uma honra ter a família Eusébio aqui ao pé de mim neste último dia, estou muito contente, para mim é uma honra e estou muito, muito orgulhoso. Ainda ontem tive a família de Chalana, de Mário Coluna, atletas grandiosos da história do clube, estou muito feliz", disse Rui Costa aos jornalistas.

Sobre o ato eleitoral em si, Rui Costa referiu: "A única coisa espero é que as pessoas vão votar, se bata o recorde dos 85 mil. Todos os votos que vierem são bem-vindos, não iria apelar aos votos de outros candidatos porque considero que os sócios são todos responsáveis e cada um tem a sua cabeça para pensar."

A segunda volta das eleições do Benfica realiza-se este sábado entre Rui Costa e João Noronha Lopes.

