Horário, tempos de espera e colocação de cruz. O que precisa de saber sobre eleições do Benfica

O Benfica deixa uma série de “notas úteis” sobre as eleições deste sábado. Destaque para indicações sobre como “colocar a cruz” no boletim de voto e expectativa sobre tempos de espera.

Comunicado:

"Notas úteis para a eleição dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica, a realizar no dia 8 de novembro (2.ª volta):

1. Início da votação às 8h30 e encerramento das filas de voto às 22h00 (hora de Portugal Continental);

2. Os canais prioritários devem ser utilizado e estão devidamente assinalados;

3. Caso a opção de voto não seja em branco ou nulo, deve identificar o seu sentido de voto com uma cruz e unicamente com uma cruz no quadrado respetivo;

4. Deve munir-se do seu cartão de sócio em suporte físico ou digital (via app) e do cartão do cidadão ou da app id.gov (ou documento de identificação válido no país de nacionalidade/residência), exibindo-os no posto de identificação – a confirmação do número de votos será feita através da leitura ótica do cartão de sócio;

5. O reforço de meios físicos nas secções de voto, nomeadamente nas que registaram maior afluência na 1.ª volta, permitirá que o tempo de espera não seja superior a 20/30 minutos em todas as secções."

A segunda volta das eleições do Benfica vai decorrer este sábado entre Rui Costa e João Noronha Lopes.