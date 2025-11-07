“Se os benfiquistas estão satisfeitos com um campeonato em quatro, pior financeiramente, então não votem em João Noronha Lopes”

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, deixa último apelo aos sócios, na véspera das eleições deste sábado.

"Houve 50 mil pessoas que não se reviram nesta Direção. É para essas pessoas que eu apelo. Para as pessoas que querem mudar o Benfica, para as pessoas fartas de perder, que não querem um Benfica mole. Trago uma mudança para o futuro. Toda a gente que está aqui quer ganhar mais. Que seja uma mudança tranquila. Houve debate de ideias, é isso que se espera numas eleições do Benfica. Será eleito um novo presidente do Benfica. As eleições acabam amanhã".

Na Casa do Benfica de Santo Tirso, Noronha Lopes acrescentou: “Apresentamos um projeto aos sócios. Ontem apresentei ideias do projeto desportivo, para o financeiro e associativismo. Não somos de falar, mas sim de fazer. O presidente tem de saber tomar decisões difíceis”.

“Se os benfiquistas estão satisfeitos com um campeonato em quatro, pior financeiramente, se estão satisfeitos com o Benfica que não fez nenhuma obra, então não votem em João Noronha Lopes. Se querem mudar, se querem um Benfica mais vitorioso, com um projeto financeiro, mais próximo dos sócios, votem em João Noronha Lopes”.

A segunda volta das eleições do Benfica realiza-se este sábado. Os sócios vão escolher entre Rui Costa e João Noronha Lopes.