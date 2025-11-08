Benfica entra oficialmente no livro de recordes do Guinness

O Benfica bateu oficialmente, na segunda volta, o recorde do Guinness do maior número de sócios a votar nas eleições de um clube desportivo. Tinham acorrido às urnas 63.502 eleitores até às 16h00 deste sábado.

Na primeira volta das eleições do Benfica houve 86.297 votantes, o que batia a marca histórica do Barcelona, de 57.088 eleitores. No entanto, o recorde não foi homologado pelo Guinness World Records, por não ter havido um vencedor. Entrada nos livros adiada para este sábado, para a segunda volta, e os sócios encarnados não faltaram à chamada.

Até às 16h00, já tinham votado 63.502 pessoas, o que permitiu bater o recorde do Barcelona. E desta vez, é inevitável: terá mesmo de haver vencedor, entre Rui Costa e João Noronha Lopes, e será mesmo oficial.

Refira-se que este número supera, também, o da primeira volta à mesma hora, quando tinham votado 48.746 sócios. Um dado para que contribui o facto de o processo de voto estar muito mais fluído e célere.

As urnas abriram às 8h30, o que significa que bastaram sete horas e meia para o recorde ser batido. A jornada eleitoral termina às 22h00.