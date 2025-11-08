Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica entra oficialmente no livro de recordes do Guinness

08 nov, 2025 - 16:16 • Inês Braga Sampaio

Recorde da primeira volta não contou para o Guinness World Records, por não ter havido vencedor. Este sábado, bastaram sete horas e meia para o clube chegar aos 63.502 votantes.

A+ / A-

O Benfica bateu oficialmente, na segunda volta, o recorde do Guinness do maior número de sócios a votar nas eleições de um clube desportivo. Tinham acorrido às urnas 63.502 eleitores até às 16h00 deste sábado.

Na primeira volta das eleições do Benfica houve 86.297 votantes, o que batia a marca histórica do Barcelona, de 57.088 eleitores. No entanto, o recorde não foi homologado pelo Guinness World Records, por não ter havido um vencedor. Entrada nos livros adiada para este sábado, para a segunda volta, e os sócios encarnados não faltaram à chamada.

Até às 16h00, já tinham votado 63.502 pessoas, o que permitiu bater o recorde do Barcelona. E desta vez, é inevitável: terá mesmo de haver vencedor, entre Rui Costa e João Noronha Lopes, e será mesmo oficial.

Refira-se que este número supera, também, o da primeira volta à mesma hora, quando tinham votado 48.746 sócios. Um dado para que contribui o facto de o processo de voto estar muito mais fluído e célere.

As urnas abriram às 8h30, o que significa que bastaram sete horas e meia para o recorde ser batido. A jornada eleitoral termina às 22h00.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)