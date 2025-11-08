Benfica reage a golo do Sporting. “Erro colossal, anedótico”

08 nov, 2025 - 23:13
O Benfica já reagiu ao lance que deu a vitória do Sporting nos Açores. Os encarnados falam em “erro colossal, anedótico”.
“Um pontapé de baliza transformado em canto, num erro colossal, anedótico, do árbitro e assistente. Mais 2 pontos que o Sporting conquista graças a erros de arbitragem. 2 pontos a mais na classificação, que não deveria ter”.
A equipa da Luz pede “consequências ou o futebol português perderá, de vez, toda a sua credibilidade”.
O Sporting venceu o Santa Clara, por 2-1. O lance do segundo golo levantou muitas críticas por parte da equipa açoriana por, alegadamente, não ser canto.