​Noronha Lopes: "Prioridade do presidente é unir os benfiquistas"

João Noronha Lopes apela à união em torno do presidente que os sócios do Benfica elegerem este sábado, na segunda volta.

O candidato da Lista F destacou, em declarações aos jornalistas, antes de ir votar, que "este é um dia de união entre os benfiquistas".

"O que quero destacar é que este é um dia de união entre os benfiquistas. A campanha eleitoral acaba e a prioridade do presidente é unir os benfiquistas. É sempre positivo ver mais votantes. A partir de amanhã, os adeptos devem estar unidos em volta do presidente. Hoje não é dia de falar do futuro. Tenho um grande respeito pela decisão dos sócios. Se chegarmos aos 100 mil votantes, será uma grande notícia", afirmou.



Logo depois de votar, em entrevista à BTV, Noronha Lopes reforçou a necessidade de união a partir de domingo, depois de um dia para os sócios "mostrarem que o Benfica é o melhor clube do mundo".

"oi uma campanha eleitoral longa e a partir de amanhã, seja quem for o presidente, será uma escolha democrática. Os sócios é que mandam no clube e todos nós estaremos à volta do Benfica. Queremos muito que o Benfica ganhe e seja campeão", declarou.

As urnas para a segunda volta abriram às 8h30 e fecham às 22h00.