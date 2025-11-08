Ouvir
Novo presidente do Benfica tomará posse "garantidamente na próxima madrugada"

08 nov, 2025 - 22:55 • Inês Braga Sampaio

Presidente da MAG do Benfica, José Pereira da Costa, acredita que os resultados finais sairão mais cedo que na primeira volta.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, José Pereira da Costa, garante que o novo presidente tomará posse ainda de madrugada.

"Há votos a ser contados e vão sendo publicados à medida que vão saindo. São muitos votos. A operação será mais rápida do que da última vez, portanto, garantidamente será mais cedo que há 15 dias. Não tenho estimativa de horas", refere aos jornalistas, antes de confirmar que a tomada de posse "será garantidamente na próxima madrugada".

Pereira da Costa realça o "dia de grande mobilização dos benfiquistas": votaram pelo menos 93.081 sócios, novo recorde mundial, que bate os 86.297 mil da primeira volta e entra no livro de recordes do Guinness.

"Os sócios do Benfica responderam afirmativamente. Vieram ao estádio, foram às secções e votaram com grande serenidade, com grande espírito democrático, tolerância e respeito pela diversidade. Batemos o recorde há 15 dias, é um número absolutamente extraordinário, é um número que realça a vivacidade que há no seio dos sócios do Benfica", enaltece.

🔴 Eleições do Benfica ao minuto: urnas encerradas, começa a contagem dos votos

Eleições Benfica

🔴 Eleições do Benfica ao minuto: urnas encerradas, começa a contagem dos votos

A segunda volta da eleição para os órgãos sociais (...)

Sobre as queixas que foram apresentadas, uma contra a candidatura de João Noronha Lopes e outra contra a de Rui Costa, os dois candidatos em luta na segunda volta, Pereira da Costa chuta para canto.

"Há sempre reclamações pontuais, há queixas pontuais. Algumas vão ser analisadas, pelo menos, mas não há nenhuma reclamação que coloque em causa o processo de escrutínio. Estamos todos de acordo quanto a isso, os delegados legalistas participarão ativamente no processo de escrutínio através da fiscalização, os mandatários das candidaturas também estão aqui junto da mesa e serão parte ativa na definição dos procedimentos. E agora, é aguardar", remata.

A segunda volta das eleições do Benfica iniciou-se às 8h00 e encerrou às 22h00. Os resultados preliminares apontam a que 93.081 sócios

