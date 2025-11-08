Novo presidente do Benfica tomará posse "garantidamente na próxima madrugada"

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, José Pereira da Costa, garante que o novo presidente tomará posse ainda de madrugada.

"Há votos a ser contados e vão sendo publicados à medida que vão saindo. São muitos votos. A operação será mais rápida do que da última vez, portanto, garantidamente será mais cedo que há 15 dias. Não tenho estimativa de horas", refere aos jornalistas, antes de confirmar que a tomada de posse "será garantidamente na próxima madrugada".

Pereira da Costa realça o "dia de grande mobilização dos benfiquistas": votaram pelo menos 93.081 sócios, novo recorde mundial, que bate os 86.297 mil da primeira volta e entra no livro de recordes do Guinness.

"Os sócios do Benfica responderam afirmativamente. Vieram ao estádio, foram às secções e votaram com grande serenidade, com grande espírito democrático, tolerância e respeito pela diversidade. Batemos o recorde há 15 dias, é um número absolutamente extraordinário, é um número que realça a vivacidade que há no seio dos sócios do Benfica", enaltece.