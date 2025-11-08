Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Rui Costa já votou. “Estou muito em paz"

08 nov, 2025 - 09:50

O presidente e recandidato, à frente da Lista G, depositou o seu voto na urna às 9h43.

A+ / A-

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, votou esta manhã, eram 9h43, na segunda volta das eleições do clube

Antes de depositar o seu boletim, o presidente e recandidato, à frente da Lista G, manifestou aos jornalistas a convicção de vão votar mais sócio neste sábado do que na primeira volta: "Pelo que se está a ver, podemos bater o recorde de votantes, estamos no bom caminho, isso deixa-me extremamente feliz.”

Sobre as expetativas que tem para esta escolha, Rui Costa disse estar otimista e “em paz”.

“Estou muito paz. Hoje toca aos sócios decidirem, os sócios são soberanos. Estou muito otimista que possamos chegar aos 100 mil votantes. Que tudo corra como na 1.ª volta, com respeito democrático."

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)