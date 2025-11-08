Rui Costa já votou. “Estou muito em paz"

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, votou esta manhã, eram 9h43, na segunda volta das eleições do clube

Antes de depositar o seu boletim, o presidente e recandidato, à frente da Lista G, manifestou aos jornalistas a convicção de vão votar mais sócio neste sábado do que na primeira volta: "Pelo que se está a ver, podemos bater o recorde de votantes, estamos no bom caminho, isso deixa-me extremamente feliz.”

Sobre as expetativas que tem para esta escolha, Rui Costa disse estar otimista e “em paz”.

“Estou muito paz. Hoje toca aos sócios decidirem, os sócios são soberanos. Estou muito otimista que possamos chegar aos 100 mil votantes. Que tudo corra como na 1.ª volta, com respeito democrático."