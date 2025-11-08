Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Schjelderup revela que deverá ser condenado por partilha de vídeos sexuais a envolver menores

08 nov, 2025 - 22:25 • Inês Braga Sampaio

O incidente ocorreu há cerca de dois anos, quando Schjelderup, então com 19 anos, representava o Nordsjaelland, por empréstimo do Benfica. Recebeu um vídeo e reencaminhou-o para um amigo, "sem refletir”.

A+ / A-

Andreas Schjelderup revelou, este sábado, que espera sentença por partilha ilegal de imagens, de índole sexual, de menores.

Nas "stories" do Instagram, o avançado do Benfica pede desculpa aos afetados e expressa arrependimento e embaraço pelo "erro estúpido".

"Assumo total responsabilidade pelo que aconteceu e pelo que fiz, mas é importante para mim que conheçam o contexto do episódio", escreve.

O incidente ocorreu há cerca de dois anos, quando Schjelderup, então com 19 anos, representava o Nordsjaelland, por empréstimo do Benfica. Recebeu um vídeo e reencaminhou-o para um amigo, "sem refletir”.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Mandamos sempre 'memes' um para o outro, como muitos adolescentes. Não pensei que este vídeo fosse diferente. Só vi os dois primeiros segundos e não o que acontecia depois. O meu amigo, depois de ter visto o vídeo, uns segundos depois, lembrou-me que era ilegal enviá-lo, por isso eliminei-o imediatamente. No momento, infelizmente, não pensei nas consequências e na ilegalidade da partilha. Devia ter percebido", assume Schjelderup, no longo comunicado no Instagram.

Segundo o jornal norueguês "VG", o crime por que Schjelderup responde diz respeito à posse ou partilha de material sexual que exiba pessoas com menos de 18 anos.

Schjelderup sublinha que a sua intenção não era "espalhar nada nem magoar os envolvidos". O avançado diz que, quando a polícia dinamarquesa o contactou sobre o sucedido, contou "a verdade".

"Colaborei durante todo o processo. Fui acusado por este crime e, provavelmente, serei sentenciado num futuro próximo. Provavelmente, receberei pena suspensa. Não há quaisquer desculpas da minha parte. O que fiz na Dinamarca, na altura, foi ilegal e não é aceitável. Assumirei total responsabilidade e espero que o meu erro impeça que outros façam a mesma coisa. Espero que pensem bem quando receberem algo que não deveria ser partilhado", escreve.

Schjelderup pede desculpa aos afetados pelo vídeo, assim como aos amigos, à família, ao Benfica, ao país e a todos os fãs: "Quem me dera voltar atrás e mudar o meu erro. Nunca tinha feito algo ilegal antes, nem me tinha envolvido com a polícia, por isso tenho estado em choque há bastante tempo, enquanto o processo decorria."

“Mas aqui estamos. Fiz asneira e estou pronto para encarar as consequências. O crime pelo qual vou ser condenado não reflete quem sou como pessoa e o que defendo", escreve o norueguês, de 21 anos.

Schjelderup termina o comunicado com o apelo para que ninguém veja nem partilhe vídeos com conteúdo prejudicial ou ofensivo.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)