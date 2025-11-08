Votaram nas eleições do Benfica 93.081 sócios: "Correu tudo bem nas 108 secções, trabalharam a 100%"

Por volta das 22h30, José Pereira da Costa, o mensageiro que detalha o andamento do ato eleitoral e que é também o presidente da Mesa da Assembleia Geral, falou aos jornalistas para oficializar o encerramento das urnas.

Fecharam às 22h, como era suposto, sendo que a última pessoa que estava na fila votou, naturalmente. Contas feitas, foram 93.081 os associados do Sport Lisboa e Benfica que votaram neste histórico 8 de novembro que vai decidir entre Rui Costa e João Noronha Lopes.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



“Assim que tivermos as 108 secções apuradas, teremos o resultado final. Foi um dia longo, foi um dia de grande complexidade, porque era um processo eleitoral em 108 secções”, começou por dizer Pereira da Costa.

"Correu tudo bem nas 108 secções, trabalharam todas a 100%. E foi, sobretudo, um grande dia de mobilização dos benfiquistas. Deste ponto de vista, quero dar os parabéns aos sócios do Sport Lisboa e Benfica. Na festa da democracia benfiquista, responderam afirmativamente, vieram ao estádio, foram às secções e votaram com grande serenidade, grande espírito democrático, tolerância e no respeito pela diversidade”, acrescentou.



Agora, segue-se a contagem dos votos.