Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Votaram nas eleições do Benfica 93.081 sócios: "Correu tudo bem nas 108 secções, trabalharam a 100%"

08 nov, 2025 - 22:57 • Hugo Tavares da Silva

A garantia saiu da garganta de José Pereira da Costa, o presidente da Mesa da Assembleia Geral.

A+ / A-

Por volta das 22h30, José Pereira da Costa, o mensageiro que detalha o andamento do ato eleitoral e que é também o presidente da Mesa da Assembleia Geral, falou aos jornalistas para oficializar o encerramento das urnas.

Fecharam às 22h, como era suposto, sendo que a última pessoa que estava na fila votou, naturalmente. Contas feitas, foram 93.081 os associados do Sport Lisboa e Benfica que votaram neste histórico 8 de novembro que vai decidir entre Rui Costa e João Noronha Lopes.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Assim que tivermos as 108 secções apuradas, teremos o resultado final. Foi um dia longo, foi um dia de grande complexidade, porque era um processo eleitoral em 108 secções”, começou por dizer Pereira da Costa.

"Correu tudo bem nas 108 secções, trabalharam todas a 100%. E foi, sobretudo, um grande dia de mobilização dos benfiquistas. Deste ponto de vista, quero dar os parabéns aos sócios do Sport Lisboa e Benfica. Na festa da democracia benfiquista, responderam afirmativamente, vieram ao estádio, foram às secções e votaram com grande serenidade, grande espírito democrático, tolerância e no respeito pela diversidade”, acrescentou.

Agora, segue-se a contagem dos votos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)