Bagão Félix: “Rui Costa pode contar com a lealdade dos sócios do Benfica e também com o sentido crítico"

António Bagão Félix, o candidato a presidente do Conselho Fiscal pela lista de Noronha Lopes, falou depois de o candidato assumir a derrota.

“Como benfiquistas, queremos que o Benfica seja o melhor possível”, começou por dizer, afinando já a união do universo benfiquista.

Sobre o cenário de ganhar a eleição para o Conselho Fiscal numa presidência do rival Rui Costa, ainda em cima da mesa a esta hora embora improvável, Bagão Félix reconheceu que não era o ideal.

“Como compreenderá, essa é uma situação difícil de responder. Faço parte de uma lista, de um grupo, de um conjunto, de um projeto. Não convencemos a maioria dos sócios do Benfica. Naturalmente, se essa hipótese se tivesse colocado, não era fácil nem para o Conselho Fiscal, nem para a direção que ganhou as eleições”, refletiu.

E concluiu: “Uma situação dessas não é desejável em tese, em qualquer institução ou empresa, que o órgão de fiscalização tenha um projeto diferente”.

Sobre a provável vitória de Rui Costa, na altura da publicação deste artigo os votos ainda eram contados, Bagão Félix preferiu pensar no Benfica.

“A partir deste momento, o Rui Costa continua a ser o presidente do Benfica. Unimo-nos em torno do valor mais alto que só os benfiquistas sabem sentir, o Benfica está sempre acima de tudo.”

Depois, a confissão. “É natural estar desiludido, por querer contribuir para um benfica mais maravilhoso. Quando lançámos este projeto, pensávamos vencer. Amanhã falarei com o Rui Costa. Vou dar-lhe os parabéns e dizer que pode contar com a lealdade dos sócios do Benfica e também com sentido crítico quando for caso disso.”