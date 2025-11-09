Ouvir
Descontos voltam a tramar Benfica (que não perdoa arbitragem)

09 nov, 2025 - 23:01 • Carlos Calaveiras

O Benfica empatou 2-2 contra o Casa Pia em partida da jornada 11 da I Liga.

Continua a maldição dos últimos minutos na Luz. Pela terceira vez esta época, o Benfica perde pontos nos descontos de jogos em casa.

Depois de Rio Ave e Santa Clara, agora foi o Casa Pia a marcar dois golos e a gelar os adeptos encarnados.

As águias estiveram a ganhar 2-0, com tentos de Sudakov e Pavlidis, e pareciam ter a partida controlada.

O Benfica tinha tido, para além dos golos, algumas oportunidades, mesmo não tendo sempre jogado bem.

No entanto, um lance polémico na segunda parte virou o ambiente da partida. Remate do Casa Pia de fora da área e a bola bate no corpo de António Silva (antes de tocar no braço do central). O árbitro marcou penálti e o “caldo” entornou a partir daí.

Depois, Trubin ainda defende o remate de Cassiano, mas a bola bate em Tomás Araújo e entra. Autogolo caricato.

Já nos descontos, os gansos voltaram a marcar num lance em que Rios perde a bola no meio campo.

2-2, aos 91 minutos, e (mais) dois pontos perdidos para o Benfica ou um ponto conquistado pelo Casa Pia na estreia do novo treinador dos gansos.

O Benfica está agora a seis pontos do líder FC Porto e a três do Sporting.

