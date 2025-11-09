Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Benfica

"É tempo de união." Rui Costa reeleito presidente do Benfica

09 nov, 2025 - 07:26 • Carlos Calaveiras Redação

Rui Costa venceu as eleições com 65.89% dos votos, contra 34,1% de João Noronha Lopes.

O reeleito presidente do Benfica, Rui Costa, apela à união dos benfiquistas após um ato eleitoral intenso.

“É tempo de materializar os nossos projetos. É tempo de união. A vontade dos sócios aponta o caminho. Saímos deste ato fortalecidos e impulsionados pela força e energia. Saímos determinados. Seremos exigentes com todos os que fazem deste clube o maior do mundo”, disse.\

No discurso de vitória, Rui Costa convidou todos os candidatos derrotados a estarem com ele, no estádio da Luz, a assistir à partida deste domingo contra o Casa Pia. “Será uma honra receber-vos. Partilhamos a alma benfiquista”.

Rui Costa. "Campanhas sujas? Se calhar Noronha Lopes está a falar para ele próprio..."

Eleições Benfica

Rui Costa. "Campanhas sujas? Se calhar Noronha Lopes está a falar para ele próprio..."

Presidente-recandidato à liderança do Benfica fala(...)

Antes, o líder encarnado tinha elogiado a jornada eleitoral, em que foi batido o número de votantes (mais de 93 mil).

"As primeiras palavras vão para os benfiquistas. Que orgulho imenso. Parabéns por esta adesão. Só mesmo o Benfica para fazer história desta maneira, que grandeza, que alma. Como o Benfica não há igual”.

Rui Costa e a arbitragem do Sporting. "É quase anedótico"

Benfica

Rui Costa e a arbitragem do Sporting. "É quase anedótico”

O Sporting derrotou o Santa Clara, por 2-1, com um(...)

“Os sócios demonstraram a sua vontade de forma inequívoca. Agradeço a confiança e a responsabilidade para trabalharmos por mais vitórias, mais Benfica”.

