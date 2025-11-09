Mourinho. "Culpa nossa, culpa do árbitro, culpa do VAR”

O treinador do Benfica, José Mourinho, deixa críticas à arbitragem no final do empate contra o Casa Pia (2-2).

"Culpa nossa, culpa do árbitro, culpa do VAR... E ao dizer erro estou a ser simpático", resume.

A partida

"Primeira parte boa até marcarmos. Boa dinâmica e intensidade, contra um bloco de 10 jogadores à entrada da área, mas muita movimentação nas alas. Procurámos muito conseguir entrar na área e fizemos um bom golo. Depois entrámos num período - culpa nossa - em que era altura de continuar igual, em que nos faltou a ambição e instinto que o Benfica tem de ter. Depois na segunda parte melhorámos de novo, fizemos o 2-0, o jogo estava morto.

A arbitragem

“Se vou comentar a atuação do árbitro e do VAR, depois temos de entrar na análise do que aconteceu ontem e há uma semana e não quero entrar nesse campo".

"É estranho... difícil de entender como o árbitro decide, mas mais difícil entender por que o VAR não interfere num lance óbvio, um dos grandes exemplos do que UEFA, FIFA e ligas nos inícios de época colocam como exemplos claros. Quero ser soft e equilibrado e dizer que o árbitro e o VAR estiveram mal. Mas não, quando o árbitro está mal, o VAR ajudou.. e porque não ajudou? O que aconteceu ontem e na semana passada também não consigo responder.

Recados internos

“Durante alguns períodos do jogo os jogadores do Benfica têm de ter mais ambição e personalidade. É difícil de explicar sem entrar em caminhos pelos quais não posso entrar sob pena de depois ser penalizado"

“Há uma indignação grande e alguma coisa que vem de trás, os jogadores carregam este negativismo que não conseguem explicar mas que sentem. Por outro lado, tenho de lhes dizer, como disse ao intervalo, que estas equipas vêm à procura do milagre, deixam arrastar até ao fim a ver se acontece alguma coisa. O Enzo teve de sair ao intervalo, a vomitar, penso que por doença, e meto o Prestianni para passar a mensagem de acabar o jogo mais depressa”.