Noronha Lopes: “Parabéns a Rui Costa. É uma vitória expressiva”

09 nov, 2025 - 02:34 • Carlos Calaveiras

Ainda se contam os votos, mas já não há dúvidas sobre a reeleição de Rui Costa por mais quatro anos como presidente dos encarnados.

A+ / A-

João Noronha Lopes, candidato às eleições do Benfica, assume a derrota e dá os parabéns a Rui Costa.

“Os benfiquistas votaram e o resultado é claro: quero dar os parabéns a Rui Costa. É uma vitória expressiva. Espero que consiga unir os benfiquistas e tudo farei para que seja possível”, começa por dizer.

No entanto, não confirma se já telefonou a Rui Costa

Depois, Noronha Lopes assume “a responsabilidade por esta derrota. Fui eu que não consegui convencer os benfiquistas”.

No curto discurso de derrota, o candidato faz uma série de agradecimentos: voluntários, delegados e membros da lista.

E, de seguida, um apelo especial: “Peço aos meus apoiantes, aos meus jovens, que se lembrem do nosso lema, que o Benfica está acima de tudo. Que continuem a apoiar a equipa e encher o estádio e os pavilhões. Que continuem a ser exigentes”.

“Eu volto a ser o sócio 5001 e amanhã lá estarei a apoiar a equipa. Permitam-se que agradeça à minha família, que me apoiou e esteve nos momentos difíceis e nas jornadas inesquecíveis”.

A fechar, uma frase do fundador Cosme Damião. “Não sou benfiquista de coração porque um dia pára, mas de alma porque é eterna."

Ainda se contam os votos, mas Rui Costa segue com grande vantagem.

