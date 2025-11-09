Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Benfica

Rui Costa e a arbitragem do Sporting. "É quase anedótico”

09 nov, 2025 - 07:45

O Sporting derrotou o Santa Clara, por 2-1, com um golo de canto, um lance que levantou polémica.

A+ / A-

O presidente reeleito do Benfica, Rui Costa, deixa fortes críticas ao lance que deu o segundo golo do Sporting contra o Santa Clara.

"Irrisório, não há margem para outra palavras. Como dissemos no comunicado, é quase anedótico”, começou por dizer.

Rui Costa acrescentou: “O Benfica vai manifestar-se e pedir esclarecimentos a quem tutela. Não são erros de falta ou não, são casos flagrantes”.

Segundo o líder encarnado, estes são erros que “decidem temporadas porque são muito evidentes. Alguma coisa tem que se fazer”.

Rui Costa falou aos jornalistas minutos depois de ter tomado posse para o quadriénio 2025-29.

“Temos muito trabalho pela frente. Estas semanas de campanhas, diminuíram a velocidade do que se faz no dia a dia. Temos já muitas iniciativas", garantiu.

O ex-jogador das águias referiu ainda: “Em cada mandato há sempre coisas que não são bem feitas. Queremos melhorar diariamente. Entrou uma direção com muitos elementos novos e começar a colocar em prática”.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 07 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)