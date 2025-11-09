Rui Costa e a arbitragem do Sporting. "É quase anedótico”

O presidente reeleito do Benfica, Rui Costa, deixa fortes críticas ao lance que deu o segundo golo do Sporting contra o Santa Clara.

"Irrisório, não há margem para outra palavras. Como dissemos no comunicado, é quase anedótico”, começou por dizer.

Rui Costa acrescentou: “O Benfica vai manifestar-se e pedir esclarecimentos a quem tutela. Não são erros de falta ou não, são casos flagrantes”.

Segundo o líder encarnado, estes são erros que “decidem temporadas porque são muito evidentes. Alguma coisa tem que se fazer”.

Rui Costa falou aos jornalistas minutos depois de ter tomado posse para o quadriénio 2025-29.

“Temos muito trabalho pela frente. Estas semanas de campanhas, diminuíram a velocidade do que se faz no dia a dia. Temos já muitas iniciativas", garantiu.

O ex-jogador das águias referiu ainda: “Em cada mandato há sempre coisas que não são bem feitas. Queremos melhorar diariamente. Entrou uma direção com muitos elementos novos e começar a colocar em prática”.