Rui Costa. "É tempo de união"

O reeleito presidente do Benfica, Rui Costa, apela à união dos benfiquistas após um ato eleitoral intenso.

“É tempo de materializar os nossos projetos. É tempo de união. A vontade dos sócios aponta o caminho. Saímos deste ato fortalecidos e impulsionados pela força e energia. Saímos determinados. Seremos exigentes com todos os que fazem deste clube o maior do mundo”, disse.\

No discurso de vitória, Rui Costa convidou todos os candidatos derrotados a estarem com ele, no estádio da Luz, a assistir à partida deste domingo contra o Casa Pia. “Será uma honra receber-vos. Partilhamos a alma benfiquista”.



Antes, o líder encarnado tinha elogiado a jornada eleitoral, em que foi batido o número de votantes (mais de 93 mil).

"As primeiras palavras vão para os benfiquistas. Que orgulho imenso. Parabéns por esta adesão. Só mesmo o Benfica para fazer história desta maneira, que grandeza, que alma. Como o Benfica não há igual”.

“Os sócios demonstraram a sua vontade de forma inequívoca. Agradeço a confiança e a responsabilidade para trabalharmos por mais vitórias, mais Benfica”.

Rui Costa venceu as eleições com 65.89% dos votos, contra 34,1% de João Noronha Lopes.

