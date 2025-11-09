Ouvir
Benfica

Rui Costa. “Futebol português está doente”

09 nov, 2025 - 23:51

Líder encarnado reforça: “Um penálti destes é não conhecer as regras do jogo”.

O presidente do Benfica, Rui Costa, deixa fortes críticas à arbitragem no final da partida contra o Casa Pia.

Na zona mista do estádio da Luz, o líder encarnado considera que o que se passou é "mais uma prova de como futebol português está doente”.

“Não fugindo às nossas responsabilidades, mas um penálti destes é não conhecer as regras do jogo. Já chega disto, este fim de semana representa o que está a ser o futebol português. Hoje um penálti contra a lei do jogo”.

Rui Costa também não esqueceu os jogadores: “Não fugimos às nossas responsabilidades, a equipa tem de querer muito mais”.

“Ontem [no jogo do Sporting] houve um canto fantasma, de um pontapé de baliza que deu em canto e deu em golo e hoje houve um penálti contra as leis do jogo que reabre um jogo que estava 2-0”, reforçou.

“O árbitro até pode avaliar mal no momento, mas o VAR não pode e já são muitas situações destas. Vou pedir uma audiência à Liga porque o que está a acontecer no futebol português é demasiado grave. Assim, se tiram dois pontos a uma equipa e se entregam a outra”.

