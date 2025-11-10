Martim Mayer condena "erros grosseiros", mas deixa para Rui Costa posição sobre Proença

“É evidente que sim. Não sou especialista em arbitragem, mas pareceu-me, no momento, que havia muitas razões para o Benfica se queixar. Agora que ouvi pessoas devidamente credenciadas, mais ainda estou ciente de que foram cometidos erros grosseiros. Isso prejudicou o Benfica e beneficiou o Sporting", afirma, a Bola Branca .

Martim Mayer, que assistiu ao jogo com o Casa Pia ao lado de Rui Costa, não hesita em aprovar a tomada de posição do presidente reeleito.

Motivos que levaram Rui Costa a anunciar um pedido de reunião urgente aos presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, e do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves.

Na véspera, o Sporting beneficiara de um pontapé de canto erradamente assinalado para marcar o golo da vitória sobre o Santa Clara.

Na Luz, os encarnados queixam-se de um penálti mal assinalado a António Silva, por alegada mão na bola. O VAR Bola Branca José Leirós, deu Nota 2 a Correia e ao videoárbitro, João Bento, porque quando a bola sofre um desvio e o braço se encontra perto do corpo, como foi o caso de António Silva, as regras ditam que não há grande penalidade. Do lance acabaria por resultar o primeiro golo do Casa Pia, devido a um alívio de Tomás Araújo para a própria baliza após defesa do guarda-redes.

Martim Mayer, candidato derrotado na primeira volta das eleições do Benfica, coloca-se ao lado de Rui Costa, nas críticas do presidente encarnado às arbitragens da jornada 11 : de João Gonçalves, no jogo entre Santa Clara e Sporting, e de Gustavo Correia, no Benfica-Casa Pia.

Para Martim Mayer, cabe a Rui Costa decidir se o Benfica deve manter a confiança em Pedro Proença enquanto presidente da FPF. Contudo, o candidato derrotado entende que os números históricos que o Benfica alcançou nas primeira e segunda voltas das eleições devem ser potenciados no plano institucional.

“A partir do momento em que há um novo mandato pela frente, deve utilizar-se a comunicação, não só para informar os sócios, mas também para fazer uso daquilo que o Benfica tem mais de qualquer outro clube, que é peso institucional. Obviamente que as relações institucionais com a Federação Portuguesa de Futebol são importantíssimas em assuntos como este e é por aí que é preciso ir. Agora, dizer que o presidente da FPF deve sair ou deve continuar, honestamente não queria, neste momento, entrar nesses detalhes, porque acho que cabe ao presidente do Benfica fazê-lo, e não a mim”, declara.

Convite para a tribuna da Luz

Ainda não eram 7h00 da manhã de domingo e já Martim Mayer estava no pavilhão da Luz para assistir à tomada de posse de Rui Costa para o quadriénio 2025-2029.

Na plateia, ouviu o presidente reeleito convidar os cinco opositores nas eleições para estarem com ele, na tribuna presidencial, a assistir ao jogo com o Casa Pia. Dos cinco, só dois aceitaram o convite – Cristóvão Carvalho e Martim Mayer, que explica por que o fez.

“É uma obrigação que tenho enquanto benfiquista e não compreendo que qualquer um dos três candidatos que não aceitaram o convite não perceba que é uma obrigação. O Benfica tem de se unir e, nada melhor para unir o Benfica, do que todos os candidatos vencidos demonstrarem que o Benfica está unido. Não há melhor forma de o fazer do que a presença na tribuna presidencial, a convite do presidente do Benfica”, remata.

Martim Mayer obteve 2,1% dos votos, na primeira volta das eleições do Benfica.